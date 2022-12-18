Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

İlk devresini Arjantin'in 2-0 önde kapattığı finalde, ikinci yarının orta bölümünden itibaren oyuna ortak olan Fransa Kylian Mbappe'nin 80 ve 81. dakikada attığı iki golle beraberliği sağladı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı.

🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/JrhHvO37PT — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

Mbappe tarihe geçti

Kylian Mbappe attığı iki gol ile Dünya Kupası'nda 10 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. Kariyerinin henüz başlarında kazandığı kupalarla şimdiden adından söz ettiren Mbappe, bu rekoru da kariyerine yazdırdı.

Kylian Mbappe şu ana kadar 66. maça çıktı.

Fransız yıldız bu golle, Dünya Kupası'nda da 7. golüne ulaşarak Altın Ayakkabı yarışında 6 gollü Messi'yi geçerek liderliğe yükseldi.

🔟'ların mücadelesi... pic.twitter.com/Zjvx784Gqi REKLAM December 18, 2022

SPOR Mbappe'den muhteşem finalde Messi'ye gönderme