PSG'de Mbappe şoku: Gözyaşlarına hakim olamadı

PSG, Neymar'ın golüyle Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup ederek Fransa Kupası'nı kazandı. Maçta ciddi bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. PSG-Saint-Etienne maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.
Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.
PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26. dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
PSG'nin 13. kupa zaferi
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.
Yorum