LİGUE 1

Mbappe'nin sakatlandığı pozisyon

PSG'de Mbappe şoku: Gözyaşlarına hakim olamadı

PSG, Neymar'ın golüyle Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup ederek Fransa Kupası'nı kazandı. Maçta ciddi bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. PSG-Saint-Etienne maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Yaşadığı sakatlık sonrası hüngür hüngür ağladı.

Yaşadığı sakatlık sonrası hüngür hüngür ağladı.

Fotoğraf: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26. dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mbappe, bileğine yapılan sert faul sonrası acılar içerisinde yerde kaldı.
Mbappe, bileğine yapılan sert faul sonrası acılar içerisinde yerde kaldı.
Reuters

PSG'nin 13. kupa zaferi

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.


PSG-Saint-Etienne maç özeti

Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem golü Milan'a yetmedi (ÖZET)
Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem golü Milan'a yetmedi (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin 36. haftasının açılış maçında Milan, konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada, ligde zirveye oynayan son haftaların formda iki takımı karşılaştı.Çalhanoğlu'ndan şık golKarşılaşmanın 14. dakikasında Milan adında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.Malinovsky penaltı kaçırdıAtalanta 26. dakikada penaltı kazanırken Ruslan Malinovskyi penaltı atışını gole çeviremedi ve konuk ekip, skorda denge kurma şansını kaçırdı.Zapata beraberliği sağladıKonuk Atalanta aradığı beraberlik golünü 34. dakikada Duvan Zapata ile buldu: 1-1.İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ikinci yarısında Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.Maçta başka gol olmadıKalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.Milan-Atalanta maç özetiİki takımın yenilmezlik serisi sürdüBöylece son haftaların formda iki takımının mücadelesinden kazanan çıkmazken iki ekip de 1'er puana razı oldu. Aldığı 1 puanla, puanını 75 yapan ikinci sıradaki Atalanta, bu maçta galip gelemeyerek 80 puanlı lider Juventus'la arasında puan farkını eritme şansı yakalayamadı.Milan ise 60 puanla 6. basamakta kendine yer buldu.Bu beraberlikle, Atalanta'nın yenilmezlik serisi 16 maça, Milan'ın yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.Çalhanoğlu'nun 10. golüPandemi sonrasındaki dönemde gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bu maçtaki golle, bu sezon toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.Salgın öncesinde Milan&#39;dan ayrılacağı konuşulan #HakanÇalhanoğlu&#39;nun dönüşü muhteşem oldu. Zlatan&#39;ın &#39;mutlaka takımda kalmalı&#39; dediği milli yıldızı 4 kulüp transfer etmek istiyor👇 pic.twitter.com/0q0RekAt0d&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mike Tyson 15 yıl aradan sonra dövüşecek
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.