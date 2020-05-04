LİGUE 1

Mbappe'ye dev teklif: En çok kazanan 4. futbolcu olacak

Paris Saint-Germain, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’ye haftalık 600 bin sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 maçta 90 gol atarken, 49 da asist kaydetti.

Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 maçta 90 gol atarken, 49 da asist kaydetti.

Fotoğraf: GONZALO FUENTES

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı Mbappe’nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Özellikle Real Madrid ve Liverpool’un başarılı oyuncuya olan ilgisini kırmak isteyen PSG yetkilileri, Kylian Mbappe’ye haftalık 600 bin sterlin kazanabileceği bir mukavele önerecek.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre koronavirüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından dolayı birçok kulübün ekonomik olarak etkilendiği bu dönemde Paris Saint-Germain’in Katarlı sahipleri, bu sözleşmenin gereklerini yerine getirecek maddi güce sahip olduğunu düşünüyor.

  • Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve Neymar’ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.

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