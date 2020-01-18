Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

2. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Jahovic'in pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan süratle ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda taç çizgisine yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Farnolle, arka direkte topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Visca, ceza sahasının önünden bekletmeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Elia'nın soldan ortasından İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Hadebe'den döndü. Demba Ba, ceza alanında önüne düşen meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.

34. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

41. dakikada Medipol Başakşehir 4 farklı üstünlük yakaladı. Clichy'nin sol çaprazdan ortasında Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası civarından yaptığı ayak içi vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.

45+2. dakikada Bifouma'nın sol kanatta yerden ortasında Giulherme'nin penaltı noktasının önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Serkan Tokat, Acquah'ın Demba Ba'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-0 önde kapattı.

58. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, penaltı noktası üzerinde topu Guilherme'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazda topu kontrol ettikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada konuk takım farkı 3'e indirdi. Umut Bulut'un ara pasında ceza sahasında kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Jahovic, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

75. dakikada Guilherme'nin ceza yayının sağından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, iyi uzanarak meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ardından Bifouma, sol çaprazda topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Chebake'in ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde Aleksic'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



