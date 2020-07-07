Başakşehir-Denizlispor (CANLI)

Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Denizlispor’u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu topladığı 63 puanla zirvede yer alırken, Denizli temsilcisi ise 8’er galibiyet ve beraberlik, 14 mağlubiyet neticesinde elde ettiği 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba. Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.

Başakşehir ligde son 11 maçı kaybetmedi

Okan Buruk’un takımı, Denizlispor karşısına önemli bir psikolojik üstünlükle çıkacak. İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başakşehir, bunun yanında Fatih Terim Stadyumu’ndaki son 14 karşılaşmada da mağlup olmadı. Ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmeyen turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Başakşehir-Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Bu kritik karşılaşma beINSPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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