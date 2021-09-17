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Mehmet Altıparmak: "Uzun zamandır böyle bir yenilgi yaşamamıştım"

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor maçını değerlendirerek, "Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda böyle mağlubiyetim olmamıştı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Altıparmak: Uzun zamandır böyle bir yenilgi yaşamamıştım
Mehmet Altıparmak

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı. Son olarak Bursaspor deplasmanından 4-1 gibi bir skorla mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar, pazar günü evinde yapacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Bursaspor maçında takımını ilk kez çok kötü gördüğünü ifade eden Mehmet Altıparmak, “Bursaspor maçında göreve başladığımız andan itibaren ilk defa bu kadar kötüydük. İlk yarının sonlarına doğru kendi oyunumuzu oynayabildik. Öne geçmemize rağmen kötü günümüzdeydik ve yenildik. Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Oyuncularımız ve bizler çok üzüldük. Daha ligin başındayız. Ligin başında bu tür şeyler her takımın başına gelebiliyor. Biz işimize bakacağız. Bursaspor maçını unuttuk. Oradan büyük dersler almamız gerekiyor. Her şeyimizle maça hazırlanıp, Gençlerbirliği maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı”

Uzun zamandır 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olmadığına değinen Altıparmak, “Bursaspor maçı bizim için çok iyi bir ders oldu. Oyunu kazanmak için maç içinde birçok taktik değişikliği yaptık. Birçok varyasyon denedik. Bir maçta 15 tane taktikle oynayamazsınız. Rakibin eksik yönlerine çalıştık. Golü de bulduk. Golden sonra pozisyon da bulduk ama ne yazık ki kötü bir mağlubiyet aldık. Skor gerçekten bizi çok üzdü. Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda bu kadar böyle mağlubiyetim olmamıştı. Bir an önce atlatıp, Pazar gününe bakmamız lazım. Buradan da çok büyük dersler almamız lazım” şeklinde konuştu.

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