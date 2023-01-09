Mehmet Büyükekşi açıkladı: Süper Lig ve 1. Lig'e akademi zorunluluğu geliyor

Winter League Convention 2023 Antalya'da başladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 9-12 Ocak tarihleri arasında devam edecek organizasyonun açılışında açıklamalarda bulundu.

"Futbolun ekonomiye katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı"

Hem ulusal hem uluslararası spor profesyonellerini bir araya getiren bu etkinliğin ana paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ileten Büyükekşi, "Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol ve futbolu günümüzde sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile futbol, endüstriyel bir iş koluna dönüştü. Bu sayede futbolun, hem ülke ekonomisine hem de şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı" dedi.

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"Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor"

Ülkelerin artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük ağırlık vermeye başladığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bir futbol karşılaşmasını izlemek için yurt dışından ve yurt içinden gelen taraftarlar, basın mensupları, sadece ulaşım ve konaklama harcamaları yapmıyor. Aynı zamanda alışveriş yapıyor. Müzelerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi ziyaret ediyor. Türk mutfağının lezzetini tadıyor. İnsanımızın misafirperverliğini görüyor. Bu sayede futbol, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Ancak biz bu verileri tam olarak göremiyoruz. Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var; ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye'ye gelen takımların yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

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"Antalya 500 takımı aynı anda ağırlama kapasitesine ulaştı"

Antalya'nın turizm için ölü sezon kabul edilen kış aylarında bile, elverişli iklimi ve tesisleriyle futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "1990'lı yıllarda yurt içinden sadece 25 takım Antalya'da kamp yapıyordu. Bugün dünyanın dört bir köşesinden 1500'e yakın takım kamp yapabiliyor. Ayrıca sahip olduğu FIFA standartlarındaki 200 futbol sahası ile 500 takımı aynı anda ağırlama kapasitesine ulaştı. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yine birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu. Bu takımlardan Napoli, Crystal Palace, Hull City, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor düzenlenen Winter futbol turnuvalarında mücadele etti. Dostluk ortamında birbirleriyle yakın ilişkiler geliştirdiler. Hoşnut bir şekilde evlerine geri döndüler" dedi.

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"Futbol turizmi şehirlerinin sayısını artırmak istiyoruz"

TFF olarak Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istediklerini belirten Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bolu, Erzurum, Afyon, Kayseri Erciyes, Erzurum ve Kapodokya'da mevcut tesislerin sayısı ve kalitesi artırılarak futbol turizmine kazandırılabilir. Yapılacak bu tesisler, futbolumuzun geleceği olan altyapılarımız için de kullanılarak, hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımız için genç futbolcuların yetişmesine imkan sağlayabilir."

"Altyapıya büyük önem veriyoruz"

TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem ülkemizdeki kulüplerin hem de Avrupa'nın en önemli liglerinin takımlarının ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle ülkemize uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Hollanda'ya gidiyoruz. Yurt içinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş futbol kulüplerini ziyaret ettik. Bugün öğleden sonra da Alanyaspor'a altyapı ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.

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"Altyapı antrenör eğitimine başlayacağız"

Altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacakları projede, gelecek sezon Süper Lig'e, ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceklerini dile getiren Büyükekşi, bazı kulüplerin tesis olarak çok iyi sevideyken bazı kulüplerin tesislerinin ise yeterli olmadığını söyledi.

Büyükekşi, "Tüm kulüplerimizi tesis olarak birbirine yakın bir seviyeye getirmek istiyoruz. Yetenekli ve başarılı futbolcular yetiştirecek hale getirerek, kendi öz kaynaklarına eğilmelerini amaçlıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl hem kulüplerimizin A takımlarına en az iki futbolcu kazandırmayı, hem de milli takımlara her yaş kategorisinde geniş futbolcu havuzu oluşturmayı sağlarsak futbolumuzun gelişiminin önünü açmış olacağız. Futbol Akademisi projesi ile yüksek paralar ödeyerek yapılan yabancı futbolcu transferine bağlı geçici başarılar yerine, kendi yetiştirdiği futbolcusu ile başarılar kazanan ve oyuncuları yüksek katma değer ile yurt dışına transfer ederek büyük ekonomik gelir sağlayan, sürdürülebilir bir futbol modeli oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Açılış konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.