Mehmet Büyükekşi konuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın sorularını yanıtlıyor. Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hakemler günah keçisi ilan ediliyor"
- "İngiltere Premier Lig CEO'su ile görüştük, maçtan önce veya sonra kulüp başkanlarının hakemler hakkında konuşup konuşmadığını sorduk. 'Hayır, bu bizim lügatımızda yok' dedi. Ama bizde yenilen, hakemi günah keçisi yapıyor. Görüyoruz, bazı teknik adamlar da hata yapıyor. Futbolcular 10 pozisyondan birini atabiliyor. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez, başka sıkıntısı vardır. Hakemler için de bu geçerli."
"Kaybeden hakemi suçluyor"
- "Kaybeden takımlar hep hakemleri suçluyor. Oyunun kalitesini hakem üzerinden konuşmayı bırakmamız lazım. Hatayı hakemler üzerinde aramaya devam edersek yanlış yola gireriz. Spor basınımız maalesef bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor."
"Hakem atamalarında 41-42 kriter var"
- "Hakem atamalarındaki yapay zeka zaman içerisinde daha iyi olacak. Şu an algoritma ile yapıyoruz. Bir hakem, aynı takımın maçına 3 haftadan önce atanmıyor. 41-42 kriter var. Her hafta yeni kriterler ekliyoruz."
Hakem hataları sebebiyle en çok üzüldüğünüz maç hangisi?
- "Hakemler zaman zaman hata yapıyor, ben de üzülüyorum. Alt liglerde bir maçta top yarım metre çizgiyi geçmiş ama hakem vermiyor. VAR da olmadığı için öyle bir şey oldu. En çok o maça üzüldüm."
"VAR'a yabancı hakem getirebiliriz"
- "Orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok, söz konusu değil. VAR hakemi sayısını 12'den yukarıya çıkarmak istiyoruz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok, kalitesi yüksek VAR hakemi lazım. Hakem değişimi için Hollanda ile yazıştık. Belçika, Almanya ve İngiltere'de hakem sayısı kısıtlı, onlardan sonuç alamadık. Azerbaycan istedi ama biz düşünmedik."
Cüneyt Çakır'a jübile
- "Cüneyt Çakır'a jübile sözü verdim. UEFA'dan izin de geldi. İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçlarımız var. Gaziantep'teki maçı Çekya maçını 5 dakika Cüneyt Çakır yönetecek. Ona güzel bir plaket vereceğim. UEFA'da görev almak istiyor, destek olacağız."