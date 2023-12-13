Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası ligleri süresiz erteleme kararı almıştı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin geleceğiyle ilgili kararının görüşüldüğü toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları:
'Gurur duyduğumuz bir hakemimiz'
"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez"
'Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunuyorum'
"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum"
'Ligler 19 Aralık'ta başlayacak'
"19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. 10 Ocak'ta görünen Türkiye Kupası maçlarını başka bir tarihe erteleyeceğiz"
'PFDK karar verecek'
"Ankaragücü ile alakalı dün gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır"
'Hakemliği bırakması gibi bir durum yok'
"Halil Umut Meler, UEFA'nın da FIFA'nın da çok sevdiği bir hakem. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Hakemliği bırakması gibi bir durum yok"
"Yabancı hakem gündemimizde yok"
'İstifa etmek için sebep yok'
'Ödül geçen sene verildi'
"Faruk Koca'ya Fair-Play ödülü geçen sene verildi. Fair-Play Kurulu bağımsız. 3 tane profesör var içerisinde. Bunu iyi insan diye vermedik. O zamanki bir hareketten verildi. Geçmişte verdiğiniz ödül, sonra farklı bir sonuca gidebiliyor. Bununla alakalı bir şey yapılacaktır"
'Riva'ya eşleriyle birlikte davet edeceğiz'
"Hakemler 'Bize destek vermiyorsunuz' diyor. Kulüpler de 'Hakemleri koruyorsunuz' diyor. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Her maçtan sonra suçlu ararsak, bir yere gidemeyiz. Dün Cumhurbaşkanımız da açıkladı, futbol nedir? Barış, sevgi, kardeşlik. Bizde küfür olmayan maç yok. Hakemler de ceza alıyor. Öz güvenlerini kaybetmememiz lazım. O yüzden önlem alıyoruz. Hakemleri hafta sonu Riva'da eşleriyle birlikte davet edeceğiz. Motive olmaları lazım"