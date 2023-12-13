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Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle , dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. ben her şeyi şeffaf olarak paylaşıyorum. Tek amacımız Türk futbolunu iyi yere getirmek. Bunu tek yapamayız, sizler de destek verin. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil"