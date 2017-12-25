SÜPER LİG

Mehmet Demikrol: Belhanda'nın seviye atlaması lazım

Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Mehmet Demirkol, Belhanda'nın performansıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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Spor yazarı ve futbol yorumcusu Mehmet Demikol.

Spor yazarı ve futbol yorumcusu Mehmet Demikol.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı kırmızılıların oyununu değerlendirdi.

NTV Spor yorumcusu Demirkol'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Oyun anlamında bir değişiklik yok"

  • "Galatasaray deplasmanına gidiyorsan rakibi rahat bırakmaman lazım. Galatasaray'ı rahat bırakıyorsan döverler. Galatasaray iç saha oyununu en kuvvetli oynayan takım. Galatasaray’da oyun anlamında bir değişiklik yok. İç sahada maç başı 3 gol atıyordu, yine 3 gol attı. Galatasaray’ın bir de deplasmanda sınavı var. Sivas ve Kayseri’de neler yapacak onları göreceğiz. Kadronun çok iyi olduğu, Igor Tudor’un kötü olduğu yönündeki genel fikir, bizzat Fatih Terim tarafından böyle olmadığı anlatıldı, kendisi de transfer istedi."

"Deplasman hocası ihtiyacını karşıladılar"

  • "Takımda, teknik heyette ve yönetimde tartışılmaz bir güçlü figür açığı vardı. Bir deplasman hocasına ihtiyacı vardı. Ve bu iki ihtiyacı tek hamlede karşıladılar. Oyuncuların halinden de o değişikliği görebiliyorsun zaten. Tudor'un takımında Koray Günter, kulübede sarı kart görmez."


"Maicon'dan yeni Melo çıkabilir"

  • "Maicon olağanüstü bir gol attı. Maicon ile ilgili Tudor’un fikirlerinde hafif bir genişleme vardı. Maicon’un eşi, Tudor’a güle güle diye mesaj atmış falan… Fatih Terim-Maicon bağlantısından yeni bir Melo çıkabilir."

Maicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndü
Maicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndü

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta attığı frikik golüyle gündem olan Maicon, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.İşte Maicon'un açıklamalarından öne çıkanlar;"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu. Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

Muhteşem golün ardından olay gol sevinci
Muhteşem golün ardından olay gol sevinci

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Maicon, Göztepe maçında attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Brezilyalı futbolcu attığı golün ardından yaptığı sevinçle gündem oldu.Maicon, Alanyaspor maçında Georgios Tzavellas'ın sert hareketine maruz kalmıştı. Bu pozisyon sonrasında acılar içinde yerde kalan Brezilyalı futbolcunun eşi ise tribünde çılgına dönmüş ve Yunan oyuncuya el hareketinde bulunmuştu.Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla gol atan iki savunma oyuncusu;Aziz Behich (5 gol)Maicon (5 gol)

"Belhanda ile Sneijder'i karşılaştırmayalım"

  • "Fatih Terim bence dün değişiklikleri yaparken biraz geç kaldı. Belhanda, Galatasaray'da oynayacaksa biraz daha seviye atlaması lazım. Belhanda ile Sneijder’i karşılaştırmayalım, farklı oyuncular. Galatasaray, Sneijder’i bırakmamış, Sneijder futbolu bırakmış."

Belhanda Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 6 da asist kaydetti.
Belhanda Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Mustafa Denizli'den Belhanda eleştirisi
Mustafa Denizli'den Belhanda eleştirisi

Galatasaray'ın Göztepe maçını yorumlayan Mustafa Denizli, sarı kırmızılıların oyununu beğendiğini ifade ederken oyuncu performanslarıyla ilgili de konuştu. Mustafa Denizli'nin TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Fatih Hoca takımla fazla oynamamış ama şunu söylemem gerekir ki; Galatasaray'ın maça farklı bir hava ile başlaması, asılması ve geriye düşmesine rağmen fevkalade bir görüntü çizdi. Bugün Gomis'i çok beğendim, Yasin yine çok başarılıydı. Göztepe penaltıyı attıktan sonra maçı kazanmak gibi bir havası yoktu. Göztepe takımı ilk yarı iyi bir grafik çizdi. Kısacası Göztepe daha önce oynadığı deplasman maçlarından geride kaldı. Rodrigues sakatlığı Galatasaray'ın temposunu biraz azalttı ama attığı gol çok güzel verkaç golü oldu. Bugün Tudor olsaydı takımda sağ bekte Denayer, sol bekte Linnes oynatacaktı. Denayer sağda da, solda da oynasa atak organizasyonunu yapamayan bir oyuncu ama Linnes öyle değil. Galatasaray'ın bugün en çok ön plana çıkan oyuncusu Rodrigues onun arkasından Gomis gelir. Rodrigues ve Yasin belirli bir süreden sonra oyundan düşebiliyorlar ama bu ikili birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar." Fernando'ya övgü Belhanda'ya eleştiri "Fernando herkesten daha sağlam oynadı bugün.Belhanda takıma bir türlü adapte olamadı anlaşılır gibi değil! Ama onun yerine alternatif oyuncu sayısı fazla. Belhanda formunun çok çok gerisinde. Maicon ve Serdar Aziz'e fazla iş düşmedi bugün. Göztepe'de o kadar fazla tehdit olmadı."Fatih Terim'den yeni döneme ışık tutacak mesajlarMaicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndü

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