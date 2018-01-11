Mehmet Demirkol: Arda'yı MANU istiyor

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fanatik'te yaptığı açıklamalarda Arda Turan transferine değindi. Demirkol, Arda'nın Başakşehir'e transferini "Hayatın doğal akışına aykırı" şeklinde yorumlarken milli futbolcuyla Manchester United'ın da ilgilendiğini söyledi.

İşte Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Manchester United'ın Arda Turan ile ilgilendiğini biliyorum. Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı. Arda Turan transferi de bu yüzden bir yatırım gibi. Başakşehir yöneticileri, herhalde kulübü uzun vadede satmayı düşünüyor. Fenerbahçe son 6 haftada 3 mağlubiyet almış olsaydı Fenerbahçe transfer yapardı. İyi sonuçlarla yukarıda bitirince transfer yapılacağını zannetmiyorum."

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede Barcelona'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.Katalan Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın Başakşehir'e kiralık transferine sıcak bakmıyor. Oyuncuyu satmak isteyen Katalan kulübü, İstanbul ekibinden bonservis bedeli olarak ise 10 milyon euro talep ediyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Arda Turan için Avrupa'dan da transfer tekliflerinin geldiği iddia edildi.Hatırlanacağı üzere Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada Arda Turan transferinde Barcelona ayağının 'zor' olacağını ifade etmişti. #ArdaTuran transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, transferin yarın veya cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 10, 2018 at 3:10öö PST) Video: Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist