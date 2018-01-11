Mehmet Demirkol: Arda'yı MANU istiyor

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın transferi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Demirkol, "Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı" ifadelerini kullanırken milli futbolcuyla ilgilenen dev kulübü de açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fanatik'te yaptığı açıklamalarda Arda Turan transferine değindi. Demirkol, Arda'nın Başakşehir'e transferini "Hayatın doğal akışına aykırı" şeklinde yorumlarken milli futbolcuyla Manchester United'ın da ilgilendiğini söyledi.
İşte Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;
"Manchester United'ın Arda Turan ile ilgilendiğini biliyorum. Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı. Arda Turan transferi de bu yüzden bir yatırım gibi. Başakşehir yöneticileri, herhalde kulübü uzun vadede satmayı düşünüyor. Fenerbahçe son 6 haftada 3 mağlubiyet almış olsaydı Fenerbahçe transfer yapardı. İyi sonuçlarla yukarıda bitirince transfer yapılacağını zannetmiyorum."
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