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Mehmet Demirkol: Arda'yı MANU istiyor

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın transferi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Demirkol, "Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı" ifadelerini kullanırken milli futbolcuyla ilgilenen dev kulübü de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, Barcelona formasıyla çıktığı 56 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.

Arda Turan, Barcelona formasıyla çıktığı 56 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fanatik'te yaptığı açıklamalarda Arda Turan transferine değindi. Demirkol, Arda'nın Başakşehir'e transferini "Hayatın doğal akışına aykırı" şeklinde yorumlarken milli futbolcuyla Manchester United'ın da ilgilendiğini söyledi.

İşte Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Manchester United'ın Arda Turan ile ilgilendiğini biliyorum. Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı. Arda Turan transferi de bu yüzden bir yatırım gibi. Başakşehir yöneticileri, herhalde kulübü uzun vadede satmayı düşünüyor. Fenerbahçe son 6 haftada 3 mağlubiyet almış olsaydı Fenerbahçe transfer yapardı. İyi sonuçlarla yukarıda bitirince transfer yapılacağını zannetmiyorum."

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede
Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede

Barcelona'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.Katalan Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın Başakşehir'e kiralık transferine sıcak bakmıyor. Oyuncuyu satmak isteyen Katalan kulübü, İstanbul ekibinden bonservis bedeli olarak ise 10 milyon euro talep ediyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Arda Turan için Avrupa'dan da transfer tekliflerinin geldiği iddia edildi.Hatırlanacağı üzere Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada Arda Turan transferinde Barcelona ayağının 'zor' olacağını ifade etmişti. #ArdaTuran transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, transferin yarın veya cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 10, 2018 at 3:10öö PST) Video: Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist

'Arda Turan ve Lionel Messi konuşmuyor' iddiası
'Arda Turan ve Lionel Messi konuşmuyor' iddiası

Barcelona'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak üzere olan Arda Turan için İspanyol haber sitesi Don Balon'dan ilginç bir iddia geldi.Milli futbolcumuzla ilgili bir haber kaleme alan site, Arda Turan ve Lionel Messi'nin arasının iyi olmadığını belirtti. İkili arasında yakın bir ilişki olmadığı aktarılırken teknik direktör Valverde'nin Arda Turan'a güvenmediği aktarıldı.Haberin diğer detaylarında ise Arda Turan'ın takımdan gönderilmesi halinde 7 numaralı formanın yeni transfer Coutinho'ya verileceği belirtildi.Arda Turan, Barcelona kariyerinde 2017 senesinde 13 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Video: Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist

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