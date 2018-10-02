SÜPER LİG

Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i tercih ederim

Futbol yorumcusu Mehmet Demikrol adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Aykut Kocaman'ın futbolunu beğenmediğini ifade eden Mehmet Demirkol, "Bu Kocaman'ın kötü bir teknik direktör olduğunu göstermez" dedi. Mehmet Demirkol ayrıca, "İstanbul'da yaşayan biri olarak Aykut Kocaman'ın futbolu yerine Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın takımını izlemeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un Aykut Kocaman'la ilgili açıklamaları şöyle;

  • "Kocaman benim tercihim değil, ben fotoğrafı çekiyorum. Kocaman’ın futbolunu beğenmiyorum. Ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Bir taraftar olsam Aykut Kocaman’ın oynattığı futbol için stada gider miyim? Gitmem. Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın oynattığı futbolu izlemeye giderim. Ersun Yanal’ın da önceki dönemde oynattığı futbolu oynatıp oynatamayacağı konusunda emin değilim. Hem Kocaman hem de Yanal, Fenerbahçe’ye gelmek ister. Başka bir kulüp olsa, 'Gel bu kadronun başına geç' deseler belki düşünürler. Fenerbahçe olduğu için gelmek istemeleri de çok normal. Ayrıca ehliyetin milliyeti olmaz. İyi bir teknik adamsan yerli ya da yabancı mı diye bakmam. Fakat; Hollandalı ve İspanyalı teknik adamlar konusunda aynı şeyi söyleyemem."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.