Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i tercih ederim

Aykut Kocaman'ın futbolunu beğenmediğini ifade eden Mehmet Demirkol, "Bu Kocaman'ın kötü bir teknik direktör olduğunu göstermez" dedi. Mehmet Demirkol ayrıca, "İstanbul'da yaşayan biri olarak Aykut Kocaman'ın futbolu yerine Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın takımını izlemeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un Aykut Kocaman'la ilgili açıklamaları şöyle;