Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i tercih ederim

Aykut Kocaman'ın futbolunu beğenmediğini ifade eden Mehmet Demirkol, "Bu Kocaman'ın kötü bir teknik direktör olduğunu göstermez" dedi. Mehmet Demirkol ayrıca, "İstanbul'da yaşayan biri olarak Aykut Kocaman'ın futbolu yerine Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın takımını izlemeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un Aykut Kocaman'la ilgili açıklamaları şöyle;
- "Kocaman benim tercihim değil, ben fotoğrafı çekiyorum. Kocaman’ın futbolunu beğenmiyorum. Ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Bir taraftar olsam Aykut Kocaman’ın oynattığı futbol için stada gider miyim? Gitmem. Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın oynattığı futbolu izlemeye giderim. Ersun Yanal’ın da önceki dönemde oynattığı futbolu oynatıp oynatamayacağı konusunda emin değilim. Hem Kocaman hem de Yanal, Fenerbahçe’ye gelmek ister. Başka bir kulüp olsa, 'Gel bu kadronun başına geç' deseler belki düşünürler. Fenerbahçe olduğu için gelmek istemeleri de çok normal. Ayrıca ehliyetin milliyeti olmaz. İyi bir teknik adamsan yerli ya da yabancı mı diye bakmam. Fakat; Hollandalı ve İspanyalı teknik adamlar konusunda aynı şeyi söyleyemem."
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