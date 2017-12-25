Mehmet Demirkol: Belhanda'nın seviye atlaması lazım

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı kırmızılıların oyununu değerlendirdi.

NTV Spor yorumcusu Demirkol'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Oyun anlamında bir değişiklik yok"

"Galatasaray deplasmanına gidiyorsan rakibi rahat bırakmaman lazım. Galatasaray'ı rahat bırakıyorsan döverler. Galatasaray iç saha oyununu en kuvvetli oynayan takım. Galatasaray’da oyun anlamında bir değişiklik yok. İç sahada maç başı 3 gol atıyordu, yine 3 gol attı. Galatasaray’ın bir de deplasmanda sınavı var. Sivas ve Kayseri’de neler yapacak onları göreceğiz. Kadronun çok iyi olduğu, Igor Tudor’un kötü olduğu yönündeki genel fikir, bizzat Fatih Terim tarafından böyle olmadığı anlatıldı, kendisi de transfer istedi."

"Deplasman hocası ihtiyacını karşıladılar"

"Takımda, teknik heyette ve yönetimde tartışılmaz bir güçlü figür açığı vardı. Bir deplasman hocasına ihtiyacı vardı. Ve bu iki ihtiyacı tek hamlede karşıladılar. Oyuncuların halinden de o değişikliği görebiliyorsun zaten. Tudor'un takımında Koray Günter, kulübede sarı kart görmez."





"Maicon'dan yeni Melo çıkabilir"

"Maicon olağanüstü bir gol attı. Maicon ile ilgili Tudor’un fikirlerinde hafif bir genişleme vardı. Maicon’un eşi, Tudor’a güle güle diye mesaj atmış falan… Fatih Terim-Maicon bağlantısından yeni bir Melo çıkabilir."

Maicon'dan Fatih Terim yorumu: İmparator geri döndü Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta attığı frikik golüyle gündem olan Maicon, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.İşte Maicon'un açıklamalarından öne çıkanlar;"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu. Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

Muhteşem golün ardından olay gol sevinci Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Maicon, Göztepe maçında attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Brezilyalı futbolcu attığı golün ardından yaptığı sevinçle gündem oldu.Maicon, Alanyaspor maçında Georgios Tzavellas'ın sert hareketine maruz kalmıştı. Bu pozisyon sonrasında acılar içinde yerde kalan Brezilyalı futbolcunun eşi ise tribünde çılgına dönmüş ve Yunan oyuncuya el hareketinde bulunmuştu.Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla gol atan iki savunma oyuncusu;Aziz Behich (5 gol)Maicon (5 gol)

"Belhanda ile Sneijder'i karşılaştırmayalım"

"Fatih Terim bence dün değişiklikleri yaparken biraz geç kaldı. Belhanda, Galatasaray'da oynayacaksa biraz daha seviye atlaması lazım. Belhanda ile Sneijder’i karşılaştırmayalım, farklı oyuncular. Galatasaray, Sneijder’i bırakmamış, Sneijder futbolu bırakmış."