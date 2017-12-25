Mehmet Demirkol: Belhanda'nın seviye atlaması lazım
Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Mehmet Demirkol, Belhanda'nın performansıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı kırmızılıların oyununu değerlendirdi.
NTV Spor yorumcusu Demirkol'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
"Oyun anlamında bir değişiklik yok"
"Galatasaray deplasmanına gidiyorsan rakibi rahat bırakmaman lazım. Galatasaray'ı rahat bırakıyorsan döverler. Galatasaray iç saha oyununu en kuvvetli oynayan takım. Galatasaray’da oyun anlamında bir değişiklik yok. İç sahada maç başı 3 gol atıyordu, yine 3 gol attı. Galatasaray’ın bir de deplasmanda sınavı var. Sivas ve Kayseri’de neler yapacak onları göreceğiz. Kadronun çok iyi olduğu, Igor Tudor’un kötü olduğu yönündeki genel fikir, bizzat Fatih Terim tarafından böyle olmadığı anlatıldı, kendisi de transfer istedi."
"Deplasman hocası ihtiyacını karşıladılar"
"Takımda, teknik heyette ve yönetimde tartışılmaz bir güçlü figür açığı vardı. Bir deplasman hocasına ihtiyacı vardı. Ve bu iki ihtiyacı tek hamlede karşıladılar. Oyuncuların halinden de o değişikliği görebiliyorsun zaten. Tudor'un takımında Koray Günter, kulübede sarı kart görmez."
"Maicon'dan yeni Melo çıkabilir"
"Maicon olağanüstü bir gol attı. Maicon ile ilgili Tudor’un fikirlerinde hafif bir genişleme vardı. Maicon’un eşi, Tudor’a güle güle diye mesaj atmış falan… Fatih Terim-Maicon bağlantısından yeni bir Melo çıkabilir."
"Belhanda ile Sneijder'i karşılaştırmayalım"
"Fatih Terim bence dün değişiklikleri yaparken biraz geç kaldı. Belhanda, Galatasaray'da oynayacaksa biraz daha seviye atlaması lazım. Belhanda ile Sneijder’i karşılaştırmayalım, farklı oyuncular. Galatasaray, Sneijder’i bırakmamış, Sneijder futbolu bırakmış."
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