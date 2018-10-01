Mehmet Demirkol: Ersun Yanal sakın!

Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren Mehmet Demirkol, Ali Koç'un Aykut Kocaman'ı geri çağırması gerektiğini belirtirken, sarı-lacivertliler için Ersun Yanal'ın doğru tercih olmayacağını ifade etti.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Fenerbahçe’de bu sezon göreve gelen Phillip Cocu aldığı kötü sonuçlardan dolayı bir türlü bekleneni veremedi. Hollandalı teknik adam ile yolların ayrılacağı konuşulurken sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ve Ersun Yanal isimleri ön plana çıktı.
Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-lacivertliler için Aykut Kocaman isminin doğru karar olacağını ifade etti.
Demirkol'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
"Ali Koç aslında Aykut Kocaman ile çalışmak istiyordu. Ama öyle bir hava oluştu ki yolları ayırmak zorunda kaldı. Şimdi Ali Koç için kolay bir karar var. Aykut Hoca'yı geri çağır. Kimse 'gık' demez. En anti Aykut Kocaman'cı bile demez. Kafanda Aykut Kocaman varken, herkes istiyor diye Ersun Yanal? Aman sakın... Aykut Kocaman geçen sezon Konyaspor'un başında olsaydı, bu sezon Ali Koç'un Fenerbahçe'deki hocası Aykut Kocaman olurdu zaten Ersun Yanal beğendiğim bir teknik direktör ancak şu anda Fenerbahçe için bir opsiyon olduğunu düşünmüyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de bahsedildiği kadar kötü bir kadrosunun olduğunu düşünmüyorum."
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