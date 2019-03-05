SÜPER LİG

Mehmet Demirkol Fatih Terim'in istemediği oyuncuları açıkladı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihiyle ilgili dikkat çekici bir tespitte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Fotoğraf: Gökhan Balcı

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'la ilgili konuşurken "Selçuk, Melo'yu arıyor, bulamıyor. Yanında Melo olmadığı için de Selçuk bu durumda zaten. Fernando Türkiye'nin pozisyonunun en iyi futbolcusu, bunu tartışmam. Hoca başka bir şey istiyor, Fernando ve NDiaye'yi istemiyor, kafasındaki oyun ve sistem bu değil." dedi.

"Yaz transfer dönemini bekleyeceğiz"

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına da değinene Mehmet Demirkol, "Galatasaray'ın bu kadar uzun bir dönem içerisinde deplasman galibiyet serisi olmadığını 14 sene şampiyon olamadığı dönemde hatırlıyorum. Galatasaray'ın ne oynadığı belli değil, deplasman maçları belirsiz. Hoca bir Ocak ayını görelim dedi ama olmadı, sanırım bir Haziran-Temmuz dönemi daha bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansı

  • "Bu deplasmansızlıkla Galatasaray'ın şampiyon olması kolay değil ama Galatasaray'ın ölüsü normal şartlarda bu şampiyonluk yarışında kalır, Galatasaray böyle bir camia, böyle şampiyon kültürü olan bir camia."


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