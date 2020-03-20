Mehmet Demirkol lig sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. beINSPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, alınan bu karar hakkında açıklamalarda bulunurken, "Nihayet ligler ertelendi. Sosyal mesafe kurallarından bahsettiğimiz şu günlerde düzenlediğimiz basın toplantısında maalesef bu kurala uyulmuyor. Halka verilen mesaj için bu durumlar önemli diye düşünüyorum. Göztepe başkanı Mehmet Sepil, kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağını söyledi. Toplanmayın. Telekonferans ya da internet üzerinden yapılsın toplantı" dedi.

Oyuncu kontratlarının uzayıp uzamaması hakkında konuşan Demirkol, " Oyuncuların kontratı otomatik olarak uzatılacak mı? Yoksa 31 Mayıs'a kadar bu iş devam mı edecek? Ondan sonra neler olacak bilmiyoruz. Ancak 31 mayısa uyulacaksa eğer en iyi senaryoyla Mayıs ayının başında ligler başlar. 8 hafta içerisinde ligler biter. En iyi senaryo böyle. FIFA ve FIFPro arasında yapılacak görüşmede kontrat sürelerinde esneklik sağlanırsa o zaman ligler haziran ortasına kadar sürebilir. Tabi bunların hepsi iyi senaryolar. Virüsün nasıl ilerleyeceği bilinmediği için verilen kararlar şimdilik alınmış karar olarak geçiyor. Çünkü virüsün nasıl devam edeceği hakkında çeşitli senaryolar var ancak kimse bu durumun nasıl ilerleyeceğini bilmiyor. Liglerin bitmesi gereken tarihte ligler başlar ve her hafta sonu maç oynanarak 27 Hazirana kadar ligler bitebilir. İki günde bir maç yapmaya gerek kalmayacak herhalde. Ancak Mayıs sonunda bitecek kontratlar için neler yapacaklar? Sadece bizim kulüplerimizin derdi değil bu. Bütün dünyadaki kulüpler bu problemi yaşayacak bu yüzden topyekün bir karar alınmalı. Burada önemli olan dünyanın bu virüsü atlatması " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tüm ligler ertelendi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, henüz tarihlerin belirlenmediğine dikkat çekerken, nisan sonuna kadar maçların başlanmasının beklenmediğini belirtti. TFF’nin dün gündemine aldığı erteleme konusu, bugün yapılan toplantıyla açıklandı.Liglerde beklenen gelişme yaşandı ve futbol, basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmaları ertelendi. Dünyayı saran korona virüsün ardından Avrupa’daki bütün ligler ertelenmiş, Türkiye’deki ligler ise seyircisiz olarak oynanmaya devam etmişti. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile yaptığı toplantının ardından liglerin seyircisiz şekilde devam edeceği açıklanmıştı. Ancak bu açıklamanın ardından futbolcular, teknik adamlar ve kulüpler, maçların ertelenmesi için büyük baskı yaparken, federasyon yöneticileri de erteleme kararını gündeme aldı. Dün Ankara’da gerçekleşen korona virüs eşgüdüm toplantısını yakından takip eden TFF yönetimi, erteleme kararıyla ilgili bütün değerlendirmelerini yaptı. Dün TFF’nin bazı yönetim kurulu üyeleri, Riva’da gece geç saatlere kadar konuyu görüştü. İhlas Haber Ajansı’nın dün duyurduğu liglerin ertelenmesi kararı, bugün Ankara’daki toplantıyla resmiyet kazandı.Erteleme kararı gündemden düşmediGeçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarının ardından UEFA toplantısını bekleyen TFF yönetimi, ertelemeyi salı gününden bu yana gündeminde tutuyordu. TFF, dün gerçekleşen eşgüdüm toplantısında çıkacak olan sonuçları bekleyip, bu doğrultuda kararı vermeyi planladı. Futbol dünyasının bu hafta yaptığı açıklamalar ve çekincelerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla yapılan toplantıda da bu konuları aktararak erteleme konusunu değerlendirmeye sundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de, kulüplerin isteğinin erteleme yönünde olduğunu aktardı ve bu görüşler doğrultusunda liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, alınan kararın ardından maç planlamasıyla ilgili olarak ivedi bir çalışma gerçekleştirecek.Kervana biz de katıldık. pic.twitter.com/DSuwCj5dtT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mart 2020

"Falcao bir tweet attıktan sonra bu ligi oynatmak kolay değil" diyen Mehmet Demirkol sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" Bu kararı Falcao'ya rağmen alamazsın. Dün Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulübünün sosyal medya takipçi sayılarının toplamının Falcao'nun tek başına takipçi sayısı kadar olduğunu gördüm. Durum böyleyken Falcao böyle bir tweeet attıktan sonra bu ligi oynatmak kolay değil. Liglerin ertelenmesi kararının önündeki engel kulüplerdi. Kulüpler maçlara devam etmek istiyorlardı ve hala da bir kaç kulübün ikna olmadıklarını görebiliyorum. Bu karar biraz kulüplere rağmen alındı. Muslera ve Falcao'nun istemediği bir şeyi yaptırmak kolay değil."