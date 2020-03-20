Mehmet Demirkol lig sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. beINSPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, alınan bu karar hakkında açıklamalarda bulunurken, "Nihayet ligler ertelendi. Sosyal mesafe kurallarından bahsettiğimiz şu günlerde düzenlediğimiz basın toplantısında maalesef bu kurala uyulmuyor. Halka verilen mesaj için bu durumlar önemli diye düşünüyorum. Göztepe başkanı Mehmet Sepil, kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağını söyledi. Toplanmayın. Telekonferans ya da internet üzerinden yapılsın toplantı" dedi.
Oyuncu kontratlarının uzayıp uzamaması hakkında konuşan Demirkol, "Oyuncuların kontratı otomatik olarak uzatılacak mı? Yoksa 31 Mayıs'a kadar bu iş devam mı edecek? Ondan sonra neler olacak bilmiyoruz. Ancak 31 mayısa uyulacaksa eğer en iyi senaryoyla Mayıs ayının başında ligler başlar. 8 hafta içerisinde ligler biter. En iyi senaryo böyle. FIFA ve FIFPro arasında yapılacak görüşmede kontrat sürelerinde esneklik sağlanırsa o zaman ligler haziran ortasına kadar sürebilir. Tabi bunların hepsi iyi senaryolar. Virüsün nasıl ilerleyeceği bilinmediği için verilen kararlar şimdilik alınmış karar olarak geçiyor. Çünkü virüsün nasıl devam edeceği hakkında çeşitli senaryolar var ancak kimse bu durumun nasıl ilerleyeceğini bilmiyor. Liglerin bitmesi gereken tarihte ligler başlar ve her hafta sonu maç oynanarak 27 Hazirana kadar ligler bitebilir. İki günde bir maç yapmaya gerek kalmayacak herhalde. Ancak Mayıs sonunda bitecek kontratlar için neler yapacaklar? Sadece bizim kulüplerimizin derdi değil bu. Bütün dünyadaki kulüpler bu problemi yaşayacak bu yüzden topyekün bir karar alınmalı. Burada önemli olan dünyanın bu virüsü atlatması" ifadelerini kullandı.
"Falcao bir tweet attıktan sonra bu ligi oynatmak kolay değil" diyen Mehmet Demirkol sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu kararı Falcao'ya rağmen alamazsın. Dün Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulübünün sosyal medya takipçi sayılarının toplamının Falcao'nun tek başına takipçi sayısı kadar olduğunu gördüm. Durum böyleyken Falcao böyle bir tweeet attıktan sonra bu ligi oynatmak kolay değil. Liglerin ertelenmesi kararının önündeki engel kulüplerdi. Kulüpler maçlara devam etmek istiyorlardı ve hala da bir kaç kulübün ikna olmadıklarını görebiliyorum. Bu karar biraz kulüplere rağmen alındı. Muslera ve Falcao'nun istemediği bir şeyi yaptırmak kolay değil."
Kervana biz de katıldık. pic.twitter.com/DSuwCj5dtT
Kervana biz de katıldık. pic.twitter.com/DSuwCj5dtT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2020
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