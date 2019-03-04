Mehmet Demirkol sezonun oyuncusunu açıkladı

Başakşehir'in deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, turuncu-lacivertli ekibin Boşnak yıldızı Edin Visca'nın performansından övgü dolu ifadelerle bahsetti. Demirkol, "İlan ediyorum, sezonun oyuncusu Edin Visca’dır" dedi.

Mehmet Demirkol'un Visca ile ilgili yorumları şöyle;

"Lige bu kadar damga vuran bir oyuncu olmaz"





"Visca’nın 9. sezonu bildiğim kadarıyla. Her sene yükseldi. Bugün itibarıyla ilan ediyorum, sezonun oyuncusu Edin Visca’dır. İsterse şampiyonluk maçında kendi kalesine gol atsın. Lige bu kadar damga vuran bir oyuncu olmaz. Bunun adı; performans maksimizasyonudur. 'Fenerbahçe’de Beşiktaş’ta olsa neler yapar?’ derseniz, yanılırsınız. Saha içinde herkes işini layıkıyla yapıyorsa Visca’dan verim alırsınız. 9 senedir tarih yazıyorlar. Tebrik etmek lazım."

29 yaşındaki Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 24 lig maçında 10 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.