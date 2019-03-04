SÜPER LİG

Mehmet Demirkol sezonun oyuncusunu açıkladı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca'nın sezonun oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Başakşehir'in deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, turuncu-lacivertli ekibin Boşnak yıldızı Edin Visca'nın performansından övgü dolu ifadelerle bahsetti. Demirkol, "İlan ediyorum, sezonun oyuncusu Edin Visca’dır" dedi.

Mehmet Demirkol'un Visca ile ilgili yorumları şöyle;

"Lige bu kadar damga vuran bir oyuncu olmaz"


  • "Visca’nın 9. sezonu bildiğim kadarıyla. Her sene yükseldi. Bugün itibarıyla ilan ediyorum, sezonun oyuncusu Edin Visca’dır. İsterse şampiyonluk maçında kendi kalesine gol atsın. Lige bu kadar damga vuran bir oyuncu olmaz. Bunun adı; performans maksimizasyonudur. 'Fenerbahçe’de Beşiktaş’ta olsa neler yapar?’ derseniz, yanılırsınız. Saha içinde herkes işini layıkıyla yapıyorsa Visca’dan verim alırsınız. 9 senedir tarih yazıyorlar. Tebrik etmek lazım."
29 yaşındaki Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 24 lig maçında 10 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in istikrarlı yıldızı Edin Visca
Süper Lig'in istikrarlı yıldızı Edin Visca

Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 53’e yükselten turuncu-lacivertliler, zirvedeki yerini perçinlemiş oldu. Bu zorlu mücadelede öne çıkan isim ise Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Visca oldu. Her karşılaşmada olduğu bu maçta da etkili bir oyun ortaya koyan başarılı oyuncu, güzel futbolunu attığı golle de süslemiş oldu. Visca, 57. dakikada Mossoro’nun pasıyla takımı adına ikinci golü atan isim oldu. 29 yaşındaki oyuncunun 78. dakikada attığı bir gol de VAR kararıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.Gol sayısını 10’a çıkardıEdin Visca, Malatyaspor karşısında bulduğu golle çift hanelere de ulaşmış oldu. Turuncu-lacivertli formayı giydiği 24 maçta 10 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. 12 de asisti bulunan Visca, Süper Lig’in asist kralı unvanını da elinde bulunduruyor.Edin Visca, Başakşehir formasıyla en fazla golü 2015-2016 sezonunda buldu. Söz konusu dönemde 17 gol atan Bosna Hersekli oyuncu, 2017-2018 sezonunda da yaptığı 15 asistle kendi rekorunu kırmıştı.Ligin bitimine 10 hafta kala 10 gol, 12 asiste ulaşan Visca’nın kalan bölümde bu sayıları geçip geçemeyeceği ise merak konusu.

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