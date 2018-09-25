Mehmet Demirkol: Slimani korkutuyor beni

Kadıköy'de 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı-lacivertlilerin golcüsü Slimani ile ilgili dikkat değerlendirmeler yaptı.

Slimani'den beklentisinin daha yüksek olduğunu belirten Demirkol'un Bein Sports'ta yaptığı açıklama şöyle;

"Gereksiz yoruyor kendisini"