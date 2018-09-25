SÜPER LİG

Mehmet Demirkol: Slimani korkutuyor beni

Beraberlikle sonuçlanan derbiyi değerlendiren Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Kadıköy'de 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı-lacivertlilerin golcüsü Slimani ile ilgili dikkat değerlendirmeler yaptı.

Slimani'den beklentisinin daha yüksek olduğunu belirten Demirkol'un Bein Sports'ta yaptığı açıklama şöyle;

"Gereksiz yoruyor kendisini"

  • "Slimani gereksiz işlerle kendisini çok yoruyor. Hiç dinç kalamıyor. Ondan beklentim çok yüksek ama yavaş yavaş yanılacağım diye korkuyorum. Türkiye liginde çok rahat gol atar diye düşünüyordum; hala daha öyle düşünüyorum ama gole çok uzak."

Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta sadece 1 gol attı.
Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta sadece 1 gol attı.
AA

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