Mehmet Demirkol: Slimani korkutuyor beni

Kadıköy'de 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı-lacivertlilerin golcüsü Slimani ile ilgili dikkat değerlendirmeler yaptı.
Slimani'den beklentisinin daha yüksek olduğunu belirten Demirkol'un Bein Sports'ta yaptığı açıklama şöyle;
"Gereksiz yoruyor kendisini"
- "Slimani gereksiz işlerle kendisini çok yoruyor. Hiç dinç kalamıyor. Ondan beklentim çok yüksek ama yavaş yavaş yanılacağım diye korkuyorum. Türkiye liginde çok rahat gol atar diye düşünüyordum; hala daha öyle düşünüyorum ama gole çok uzak."
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