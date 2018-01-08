SÜPER LİG

Mehmet Demirkol'dan 'Ozan Tufan' iddiası

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de sorunlar yaşayan ve kamp kadrosuna dahil edilmeyen Ozan Tufan'ın transferine ilişkin sürpriz değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan, Fenerbahçe'de son haftalarda forma şansı bulamamıştı.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de son haftalarda forma şansı bulamamıştı.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Ozan Tufan'ın transferine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

NTV Spor’da 90+ programına katılan Demirkol, Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Ozan Tufan’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, “Fenerbahçe Ozan’ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan’ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan’ı” ifadelerini kullandı.

  • Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı ligin son maçlarında forma şansı vermemişti. İkili arasında sorun olduğu ortaya çıkarken milli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtilmişti.

Aykut Kocaman ne demişti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından Ozan Tufan'la ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Neden oynamadığını, ne dediğimi o biliyor."

Aykut Kocaman: Ozan Tufan neden oynamadığını biliyor
Aykut Kocaman: Ozan Tufan neden oynamadığını biliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahalarında 6-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından önemli mesajlar verdi.Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"6-0'lık galibiyet bizi rahatlattı. Ancak turun ilk maçtan geçildiği düşüncesi yanlış olur. Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan çok bir büyük avantaj yakaladığımız gerçek. Turun buradan dönmesi çok zor tabii. Özellikle ligin sıcak evresinde rövanş öncesinde ciddi bir rahatlık oldu bizim için."Ozan Tufan neden oynamadı sorusuna cevap;"Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Neden oynamadığını, ne dediğimi o biliyor. Maçtan önce Adana Demirspor'a karşı atılan son golün bende kalmaması tek dileğimdi, Allah'tan da bugün öyle oldu."


Aykut Kocaman Ozan Tufan'ı kampa götürmüyor
Aykut Kocaman Ozan Tufan'ı kampa götürmüyor

Milli futbolcu, en son 4 Kasım'da oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor karşılaşmasında şans bulmuş, akabinde teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kulübeye mahkum edilmişti. Kocaman, ilk yarının son haftasında oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası, Tufan'ın durumuna ilişkin sorulara, "Bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama, her şeyin de açıklanması gerekmiyor" yanıtını vererek, iplerin koptuğunun sinyalini vermişti.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kocaman, yedek kaldığı dönemde kararlarını sorgulamaya kadar varan tavırlar sergileyen Ozan Tufan'ı Antalya kampına götürmeyeceğini ve satılmasını istediğini yönetime aktardı.Söz konusu kararı, Fenerbahçe yönetimi adına asbaşkan Ali Yıldırım, 22 yaşındaki oyuncuya iletti. Fenerbahçe yönetiminin bonservisine 7 milyon Euro ödediği Ozan Tufan için 5 milyon Euro istediği ve bu geliri ara transferde kullanmayı planladığı belirtiliyor.Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da başta İspanya ve İtalya olmak üzere yurt dışında takım arayışına başladı. Sezon başında Portekiz ekiplerinden Benfica, Ozan Tufan'ı ciddi bir şekilde istemiş ve sarı lacivertli kulübe resmi teklifini yapmıştı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 9 maça çıkan Ozan Tufan, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Günaydın💛💙 Ozan Tufan (@ozan)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 13, 2017 at 11:42ös PST)

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