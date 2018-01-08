Mehmet Demirkol'dan 'Ozan Tufan' iddiası

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Ozan Tufan'ın transferine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

NTV Spor’da 90+ programına katılan Demirkol, Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Ozan Tufan’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, “Fenerbahçe Ozan’ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan’ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan’ı” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı ligin son maçlarında forma şansı vermemişti. İkili arasında sorun olduğu ortaya çıkarken milli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtilmişti.

Aykut Kocaman ne demişti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından Ozan Tufan'la ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Neden oynamadığını, ne dediğimi o biliyor."

Aykut Kocaman: Ozan Tufan neden oynamadığını biliyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahalarında 6-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından önemli mesajlar verdi.Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"6-0'lık galibiyet bizi rahatlattı. Ancak turun ilk maçtan geçildiği düşüncesi yanlış olur. Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan çok bir büyük avantaj yakaladığımız gerçek. Turun buradan dönmesi çok zor tabii. Özellikle ligin sıcak evresinde rövanş öncesinde ciddi bir rahatlık oldu bizim için."Ozan Tufan neden oynamadı sorusuna cevap;"Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Neden oynamadığını, ne dediğimi o biliyor. Maçtan önce Adana Demirspor'a karşı atılan son golün bende kalmaması tek dileğimdi, Allah'tan da bugün öyle oldu."



