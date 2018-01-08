Mehmet Demirkol'dan 'Ozan Tufan' iddiası

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de sorunlar yaşayan ve kamp kadrosuna dahil edilmeyen Ozan Tufan'ın transferine ilişkin sürpriz değerlendirmelerde bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Ozan Tufan'ın transferine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.
NTV Spor’da 90+ programına katılan Demirkol, Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Ozan Tufan’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, “Fenerbahçe Ozan’ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan’ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan’ı” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı ligin son maçlarında forma şansı vermemişti. İkili arasında sorun olduğu ortaya çıkarken milli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtilmişti.
Aykut Kocaman ne demişti?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından Ozan Tufan'la ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu.
"Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Neden oynamadığını, ne dediğimi o biliyor."
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