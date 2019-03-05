Mehmet Özdilek ayrılığın nedenini açıkladı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından sözleşmesi karşılıklı feshedilen teknik direktör Mehmet Özdilek kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarına özellikle teşekkür ettiğini ifade eden Özdilek, “Dün itibari ile bir ayrılık yaşadık. Yönetim içerisindeki bazılarının inanç ve güven konusundaki eksikliğini gördük. Bu hassas dönemde bu tavrın hem bizlere hem de camiaya zarar vereceğini düşündüğümüz için ayrılık kararı aldık. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan başkanımıza, yönetici arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, medya mensuplarına ve bizi her koşulda yalnız bırakmayan fedakar Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum” dedi.

“İstatistikler yalan söylemez”

İstatistiksel anlamda takımın başında kaldıkları süre zarfı içerisinde başarılı olduklarını ifade eden Özdilek, “7. haftada BB Erzurumspor’a geldik bugün itibari ile 24. haftada ayrılığımız oldu 17 haftadır biz buradayız. Bu 17 haftada 4 galibiyet 8 beraberlik 5 de mağlubiyet aldık. 17 maçta 20 puan aldık bunu ortalamaya vurduğunuz zaman puan başına 1.18 yapıyor. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yapınca bu takım 11. sırada yer alıyor. İstatistikler yalan söylemez” dedi.

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Dün akşam oynanan karşılaşmada BB Erzurumspor evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, sponsorluk anlaşması gereği yapılan basın toplantsında Galatasaray’a karşı galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade etmiş ve şunları söylemişti;“Her iki takım için de inanılmaz önem arz eden, hem üst sıraları hem alt sıraları ilgilendiren bir maçtı. Kaybeden çok şeyi kaybedecekti, üst sıralardaki makas daha da açılacaktı ve öyle de oldu. Biz de kaybettiğimiz takdirde daha fazla üzülecektik. Kazanmak için yönetimin maç öncesinde elinden geleni yaptığına herkes emin olsun. Kamuoyunun ne dediğine bakınca herkes Erzurumspor’un iyi mücadele ettiğini söylüyor. Ama futbol skor odaklı, her halükarda bizim içeride Galatasaray’ı yenmemiz gerekti. Biz bu krediyi daha önceki maçlarda tükettik. 7 hafta geride kaldı, 6 puan aldık. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Her ne kadar büyük takımlarla oynamış olsak da bu kabullenecek bir durum değil”



