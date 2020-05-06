Mehmet Özdilek: Ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini, her alanda olduğu gibi futbolun da bu durumunda olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bütün bu süreci yakından takip ettiğini ifade eden Özdilek, "İlacı olmayan bir virüse karşı mücadele ederken bu süreçte evde kalarak izolasyon yapmak çok önemli. Bugün sadece varsayımlar üzerinden tahmin edebiliyoruz. UEFA'dan çıkan kararlar var ve onların akabinde karar mercilerinin alacağı karar önemli olacak. Kulüpler Birliğinin ve Federasyonun alacağı karar var, bütün süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Özdilek, oyuncuların uzun zamandır futboldan uzak kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal ligde futbolculara 35 gün izin veririz ama bugün daha çok futboldan uzak kaldık. Lig en iyi ihtimalle mayıs sonu ya da haziran gibi başlarsa ki Türk Hava Yolları (THY) uçuşları mayıs sonuna kadar erteledi akabinde de bayram süreci olacak bütün bunları analiz ettiğim için söylüyorum. En iyi ihtimalle mayıs sonu haziran başı gibi lig başlarsa 4 haftalık hazırlık sürecine ihtiyacımız var. Çünkü 70-75 günlük ara oluyor ve oldukça uzun bir süre."

TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıklayacak TFF'den yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından Nihat Özdemir'in basın mensupları ile bir araya geleceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan liglerin devamına ilişin açıklamaTrabzonsporlu taraftarlar, #LidereHakkınıVerTFF etiketini gündeme taşıdı. Bordo mavili ekibin taraftarları bu şartlar altında maçların oynanmasının doğru olmayacağını ve ligin lideri olarak şampiyonluğun kendilerine verilmesini talep ediyor pic.twitter.com/zmYjD3FLog— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2020

"İnsan sağlığının garantisini vermeden bu işe başlamak çok zor"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun salgın süreciyle ilgili görüşlerine katıldığını anlatan Özdilek, şöyle konuştu:

"Hidayet Türkoğlu'nu geçen gün izledim. Kendisi sporcunun ruhundan ve anatomisinden iyi anlayan bir isim ve onun söylemleri çok önemliydi. Dedi ki 'Oyuncuların birçoğu yurt dışına gitti ve mayıs ayında gelecekler, daha sonra 14 gün karantina süreci olacak. Bunun sonrasında iki haftalık süreyle mücadelenin içine sokamazsınız en azından 4-5 haftaya ihtiyaçları var. O zaman da temmuz ayını buluyor. Dolayısıyla bu 3 ayı mı yoksa 3 yılı mı kurtarmak istiyoruz.' Bence çok haklı çünkü insan sağlığının garantisini vermeden bu işe başlamak çok zor bir iş."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz"

(🖇AA) pic.twitter.com/rzz5Jfe5od — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 9, 2020

"Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi"

Özdilek, tekrar futbol oynanması için birtakım alternatiflerin düşünüldüğünü anlatarak, henüz hiçbir şeyin belli olmadığını aktardı. Liglerin başlamasına kimsenin karar veremeyeceğini vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Bu sene diğer zamanlar gibi olmayacak. Bırakın bu seneyi gelecek sene ne olacak anlamış değilim. Çok zor bir süreç bizi bekliyor. Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi ve bugün ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez çünkü bu salgının gidişatıyla alakalı bir durum. Şehirler arası ulaşım yok ve Bilim Kurulu'ndaki insanların ifade ettiği gibi '10-15 Mayıs'ta pik noktasını göreceğiz' diyorlar. Bu varsayımlar üzerine plato dönemi akabinde de ufak ufak yaşamı devam ettireceğiz ama bazı kısıtlamalar devam edecek. Bu gidişat ne olacak bilmiyorum ama her türlü karara saygılı olacağız."

TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum. pic.twitter.com/IujZibANEY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020



