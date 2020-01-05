Mehmet Özdilek'ten şampiyonluk yorumu: Başakşehir başarabilir

Mehmet Özdilek, ligdeki hedefleri ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalar yaptı.

"İlk hedefimiz ligde kalmak"

Ligin ikinci yarısının ilk yarısından daha zor geçeceğini belirten Özdilek, "Tabii ligin uzun bir periyodu var, uzun süre sonra lige tekrar gelen bir takım için bu ligde kalıcı olmak önemli, birinci hedefimiz bu ligde kalmak. Kaldığımız sürece hem ekonomimizin daha güçlü olacağı hem planlamamızın hem gelecek adına çok daha sağlıklı bir şekilde yapacağımız aşikar. Dolayısıyla uzun süre ligden ayrı kalmanın getirdiği handikabı ligde kalarak, üstüne de koyarak daha yukarılara taşımak istiyoruz. Çünkü bu; ligi tanıma, ligdeki takımların sizi tanıması adına bir geçiş süreci. Daha sonraki süreçte muhakkak hedefler konulacaktır, Denizlispor'un o potansiyeli var hem şehrin hem başkanın hem de yönetimin var. Dolayısıyla bu seneki önceliğimiz rahat bir şekilde bu ligi bitirmektir ama tabii geliyorsa ilk 10, ilk 8 içerisinde bitirebiliyorsak bu mücadelenin içinde olacağız. Kupa ayrı bir statü, bakıldığı zaman da aslında hem ligin ilk 3 haftası açıklandı hem de kupa maçları açıklandı, biraz sıkıntılı gibi görünüyor bize. Çünkü Perşembe Trabzon ile kupa, Pazar ise ligde Galatasaray ile oynayacağız. Dolayısıyla bu süreci nasıl sağlıklı geçeceğimizin planlamasını yapıyoruz, rakibimiz Galatasaray Çarşamba, Pazar oynuyor biz Perşembe akşam 20.30'da oynuyoruz. Onun sıkıntısını yaşayacağız gibi görünüyor ama buradan ne kadar az hasarla çıkarsak o kadar mutlu olacağız. Kupada da gidebileceğimiz nokta bizi nereye götürür onu bilmiyorum açıkçası ama o hedefe gidebilmek için bu mücadelenin içinde olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Başakşehir'in bu işi yapabileceğini düşünüyorum"

Süper Lig'de takımların çok fazla iniş çıkış yaşadığını söyleyen Özdilek, "Dalgalanmalar fazla oluyor, bu dalgalanmalar büyük takımlarda bu sene çok daha fazla oldu. Aslında 51 puanın olduğu bir ortamda büyük takımların aldığı puan ortalaması 26-27, yani yüzde 50'ye yakın kayıpları var. Bu çok uzun zamandır karşılaştıkları bir şey değil, belki tüm sezonda mağlup olacakları sayı kadar ilk devrede mağlup oldular. Bu da şunu gösteriyor, bu lig bu sene yukarıdaki takımlar için biraz daha sıkıntılı geçecek. Ben Başakşehir'in bu sene hem oyun hem kadro yapılanması olarak bu işi yapabileceğini düşünüyorum, rakip olarak oynadığım için söylüyorum, Trabzon da aynı şekilde ama bu kopmaların çok kolay olacağını da düşünmüyorum ligin sonuna kadar. Yani Başakşehir'di, Trabzon'du, Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı, Beşiktaş'tı, Sivas'tı bu işin içerisinde olabileceğini düşünüyorum çünkü yapı bunu gösteriyor. İlk devre istikrarlı bir süreç yakalayıp giden çok fazla takım olmadı ligde, Başakşehir'i ve Sivas'ı biraz daha kenara bırakırsak Trabzon'da da zaman zaman dalgalanmalar oldu fakat onun da oyun potansiyeli ve oyuncu kadrosu ile bunu yapabilecek gücü var. Dolayısıyla Anadolu takımlarıyla diğer takımlar arasındaki farkın kapanması, ekonomik olarak ve oyuncu kalitesi olarak çok farklılık göstermemesinden kaynaklandı. Bu sene kulüplere verilen, belirlenen transfer limitleriyle birlikte aslında o baremin biraz daha kapandığını görüyoruz. Geçmiş senelerde belki çok fark yoktu ama ekonomik anlamda kulüpler arasında çok fark vardı. Bu sene bakıldığında çok fazla transferin ön plana çıkmadığı bir yapıda veya çok kaliteli oyuncuların performansının çok dalgalanması sebebiyle aradaki baremin daraldığını görüyoruz. Artık ligde deplasmanda veya kendi evinizde oynadığınız hiçbir müsabakanın kolay geçmeyeceği ilk yarıda oynanan 17 haftada çok net ortaya çıktı. İkinci yarıyı düşünürsek, ilk yarıya nazaran daha zor geçeceğini düşünüyorum. Biraz daha mücadelenin alt tarafla alakalı, üst tarafla alakalı veya Avrupa'ya gidecek takımlarla alakalı zor bir süreçte futbol seyir zevkinin daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum" dedi.



