SÜPER LİG

Mehmet Sepil: Jahovic’i isteyen olursa konuşuruz

Devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı takımda bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Jahovic ile ilgili, "Futbolcumuzu isteyen olursa konuşuruz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, Süper Lig'in ilk yarısında 14 gol atma başarısı gösterdi.

Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, Süper Lig'in ilk yarısında 14 gol atma başarısı gösterdi.

Antalya’da devre arası hazırlıkları için bulunan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, açıklamalarda bulundu.

İlk yarıyı beklediklerinin üstünde bitirdiklerini söyleyen Sepil, “İlk senemizde amacımız ligde kalmaktı ve şimdi 30 puan aldık. Bütün maçlara tek tek bakıyoruz ve 30 puanla düşme korkumuz kalmadı. Bu ligi 6 ve 7. bitirdiğinizde maddi geliriniz artıyor. İlk 5 e girmeniz lazım ki Avrupa’ya gidin. Öyle bir şey olursa bizim için ilk senemizde güzel olur. Göztepe yıllar sonra stadına kavuşuyor. Altyapı akademisi açıyoru. 2 yıl sonra Göztepe’nin geleceğine pozitif bakıyoruz” diye konuştu.
"Futbolcu ve başkanlar gelip geçicidir"

  • "Göztepe’nin menfaati neyse ayrılırlar. Biz bu hatayı yapmayacağız ve geçmişte bunlar oldu. Kısa vadeli düşünüp şu oyuncu ayrılmasın diye dengeleri bozmam. Olaya uzun vadeli bakmamız lazım. Bizim başarılı olmamızın sebebi dengeli bir takım olmamız. Maaşlar dengeli. Oyuncular birbirine çok bağlı. Bunu bozacak şeyi yapmam. Göztepe geçen senede bu senede çok şey başardı. Kimse benden Jahovic’i istemedi. İsteyen olursa konuşuruz."


Göztepe’nin çantası hazır golcüsü: Adis Jahovic
Göztepe’nin çantası hazır golcüsü: Adis Jahovic

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Göztepe, 6 hafta sonunda topladığı 13 puanla 3. sıraya yerleşti. Sarı kırmızılıların en dikkat çeken ismi Makedon golcüsü Adis Jahovic oldu.Son oynanan Sivasspor mücadelesinde yaptığı hat-trick'le sahanın yıldızı olan Makedon golcü, 6 hafta sonunda 6 gole ulaştı. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına attığı 20 golle destek olan Jahovic, öyle görünüyor ki bu ligde de adından çokça söz ettirecek."Benim çantam hep hazır"Göztepe'de oynadığı futbolla sarı kırmızılı taraftarların kahramanı olan Adis Jahovic'in kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir detay bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu şimdiye kadar 9 takımın formasını giydi. Uzun süre bir takımda kalmayı tercih etmeyen Adis Jahovic bu yönüyle ilgili olarak Rusya'dan Türkiye'ye gelirken eski kulübüne özel bir röportaj vermişti."2 yıl bu takımdaydım burada yaşadım. Elbette böyle bir ortamdan gitmek zor, burada 1 sene kontratım olmasına rağmen, çok cazip bir teklif geldi ve ben de yeni bir ligde kendimi denemek istiyorum. İzmir güzel bir şehir ve denizi olan bir şehir. Ayrıca evim Almanya’da ve buraya göre yakın. Samara için ise, ilk geldiğimde kış aylarıydı ve doğrusu ilk zamanlar pek de hoşlanmamıştım. Ama daha sonra yolları ve şehri öğrendikçe insanları gördükçe fikrim değişti. Bunlardan sonra buradan gitmek elbette zor ama hayat böyle. Futbol hayatı böyledir, benim çantam hep hazırdır."Futbol hayatım boyunca kendimi hiçbir yere sabitlemedim. Benim çantam hep hazırdır. "No Adis, No Party..."Göztepe'nin 1. Lig kadrosunda yer alıp Süper Lig'e getirdiği isimlerin başında gelen Jahovic, bu anlamda taraftarların da en çok ilgi gösterdiği oyuncu durumunda. Jahovic'in eski takımı olan Samara taraftarının kendisi için söylediği "No Adis, No Party" tezahüratı ise İzmir tribünlerinde en çok ilgi gören tezahürat.Göztepe tarihine geçti Adis Jahovic, Göztepe formasıyla şimdiye kadar çıktığı 41 maçta 27 gol atma başarısı gösterdi. Makedon golcü bu istatistiğiyle sarı kırmızılıların tarihine geçti. Göztepe'nin en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanını geçtiğimiz sezon elde eden Jahovic, 9 gollü John Nielsen’i geride bırakmıştı.Oldukça samimi kişiliğiyle bilinen Jahovic, sezon başında yapılan transferlerle ilgili yapılan video çalışmasında taraftarlarını güldürmeyi başarmıştı;

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