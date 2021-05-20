Spor Mehmet Sepilden sürpriz karar Başkanlığı bırakıyor
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Mehmet Sepil'den sürpriz karar: Başkanlığı bırakıyor

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mehmet Sepilden sürpriz karar: Başkanlığı bırakıyor
Mehmet Sepil

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."

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