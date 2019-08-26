Mehmet Topal Başakşehir'e imzayı atıyor

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu. Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe kariyeri