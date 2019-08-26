Mehmet Topal Başakşehir'e imzayı atıyor
SÜPER LİG

Mehmet Topal Başakşehir'e imzayı atıyor

Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Topal

Mehmet Topal

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu. Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe kariyeri

  • Mehmet Topal, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu, 206'sı Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı. Topal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.

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