Mehmet Topal Başakşehir'e imzayı atıyor

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu. Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.
Fenerbahçe kariyeri
- Mehmet Topal, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu, 206'sı Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı. Topal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.
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