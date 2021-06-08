Mehmet Topal rekorlar kırarak Başakşehir'den ayrıldı

Turuncu-lacivertli takımda 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Kulübün resmi resmi sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi;
- "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal’ın sözleşmesi sona ermiştir.
- Türkiye’de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda da Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.
- Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Mehmet Topal için veda videosu yayımlandı;
🙏🏻 Teşekkürler Mehmet Topal!
➡️ https://t.co/hsLTuUur1N pic.twitter.com/Z0FuCk4Gh6
🙏🏻 Teşekkürler Mehmet Topal!