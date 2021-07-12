Spor Mehmet Topal sürprizi Anlaşma tamam
TRANSFER

Mehmet Topal sürprizi: Anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Başakşehir'le sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Topal sürprizi: Anlaşma tamam
Mehmet Topal Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştı.

Salih Uçan'ı kadrosuna katan ve Kenan Karaman'la da imza aşamasına gelen Beşiktaş, sürpriz bir transferi daha bitirdi.

Defansif bir orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda, bonservisi elinde olan Mehmet Topal ile anlaşma sağlandı.

Gazeteci Fırat Günayer, 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme yapılacağını ve oyuncuya 3 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

  • Mehmet Topal Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.


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