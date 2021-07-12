Mehmet Topal sürprizi: Anlaşma tamam

Salih Uçan'ı kadrosuna katan ve Kenan Karaman'la da imza aşamasına gelen Beşiktaş, sürpriz bir transferi daha bitirdi.

Defansif bir orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda, bonservisi elinde olan Mehmet Topal ile anlaşma sağlandı.

Gazeteci Fırat Günayer, 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme yapılacağını ve oyuncuya 3 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

Mehmet Topal Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.





Mehmet Topal..1 yıllık sözleşme

Yıllık 3 milyon TL garanti ücret + maç başı..



Rakam çok uygun..

Yaşı 35..

Kulübedeki yerli rotasyonu için düşünülmüş bir transfer..



Beşiktaş’a hayırlı olsun. REKLAM July 12, 2021