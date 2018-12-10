Felipe Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin ligde küme düşme hattında yer almasıyla ilgili sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çeken bir paylaşıma imza attı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Felipe Melo, yine çok konuşulacak bir gönderiye imzasını attı.
Fenerbahçe'nin ligde Akhisarspor'a yenilip küme düşme hattına gerilemesini alaya alan Brezilyalı futbolcu, Instragram hikayesinden ligin puan durumunu paylaşarak, sarı-kırmızılı taraftarların sıkça kullandığı "Fener ağlama" ifadelerine yer verdi.
Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.
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