Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Felipe Melo, yine çok konuşulacak bir gönderiye imzasını attı.

Fenerbahçe'nin ligde Akhisarspor'a yenilip küme düşme hattına gerilemesini alaya alan Brezilyalı futbolcu, Instragram hikayesinden ligin puan durumunu paylaşarak, sarı-kırmızılı taraftarların sıkça kullandığı "Fener ağlama" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.