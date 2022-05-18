Spor Menajeri açıkladı Mesut Özil Fenerbahçede kalacak
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Menajeri açıkladı: Mesut Özil Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Menajeri açıkladı: Mesut Özil Fenerbahçede kalacak
Sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 26 maçta 9 atıp, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil'le ilgili menajeri Erkan Söğüt'ten açıklama geldi.

Söğüt, yıldız futbolcunun başka bir takıma gitmek istemediğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Erkan Söğüt'ün açıklamaları şöyle:

"Meksika ve ABD'ye gitme gibi bir düşüncesi yok"

  • "Mesut'un Meksika'daki bir kulüpte hissesi var ama hiçbir şekilde oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi."

"İki sene daha Fenerbahçe'ye oynayacak"

  • "Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut iki sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak."

"Fenerbahçe'ye uzun vadeli geldi"

  • "İki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır. Mesut Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi bir sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum."

"Kalmak istiyor"

  • "Fenerbahçe Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır."

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