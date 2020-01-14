SERİE A

Merih Demiral ameliyat oldu: Dönüş tarihi 6-7 ayı bulacak

Milli futbolcumuz Merih Demiral ameliyat oldu ve operasyon oldukça başarılı geçti. Sahalara dönme süreci ortalama 6-7 ay olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral

Merih Demiral

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibi, Milli futbolcunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde ameliyat olduğunu ve sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını açıkladı.

Milli futbolcumuz Roma ile oynanan maçta sakatlanmış ve çekilen MR sonucunda ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşılmıştı

Merih Demiral, dün yaptığı paylaşımda Avrupa Şampiyonası'nda oynayabileceği yönünde bir mesaj paylaşmıştı.

Merih Demiral'a nazar değdi: Stadı koltuk değnekleriyle terk etti
AA

Merih Demiral'a nazar değdi: Stadı koltuk değnekleriyle terk etti

Serie A 19. haftasındaki önemli müsabakada Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi. Merih'in takımı adına ilk golünü kaydettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşaması futbolseverleri üzdü. 16. dakikasında bir hava topu sonrası yere kötü düşen Melih, oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sakatlık durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Teknik direktör Sarri milli futbolcumuz için, 'İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde' açıklamasını yaptı.


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