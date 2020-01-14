Merih Demiral ameliyat oldu: Dönüş tarihi 6-7 ayı bulacak

Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibi, Milli futbolcunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde ameliyat olduğunu ve sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını açıkladı.
Milli futbolcumuz Roma ile oynanan maçta sakatlanmış ve çekilen MR sonucunda ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşılmıştı
Merih Demiral, dün yaptığı paylaşımda Avrupa Şampiyonası'nda oynayabileceği yönünde bir mesaj paylaşmıştı.
#ÖZEL | MERİH DEMİRAL'IN SAKATLIĞINDA ÜZEN DETAY
🎙Milli yıldız EURO 2020'de oynayabilecek mi? Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, https://t.co/5kSalgUqO0 Spor Servisi'ne konuştu: [📲]
➡https://t.co/npl8Q41NsG pic.twitter.com/iGwXEbilgL
#ÖZEL | MERİH DEMİRAL'IN SAKATLIĞINDA ÜZEN DETAY
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