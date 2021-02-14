Merih Demiral bir başka dünya devine transfer olabilir

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için flaş bir transferi iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre 22 yaşındaki stoper gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Merih Dermiral'ı takasla kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, siyah-beyazlılara Eder Militao artı para teklifinde bulundu. Juventus ise takasta Raphael Varane'i istedi.
Transfer gerçekleşirse Merih Demiral; Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in ardından Real Madrid forması giyen 4. Türk futbolcu olacak.
- Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, 2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu. Milli futbolcu İtalyan ekibiyle çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.