Merih Demiral bir başka dünya devine transfer olabilir

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Seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu: Gitmesini bileceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti liderlerinin koltuk sevdalısı olmaması gerektiğini belirterek, “Demokrasiye inanıyorsanız, gelmesini bildiğiniz gibi gitmesini de bileceksiniz. Halkın oyları ile nasıl geldiyseniz, halkın oyları ile de gitmesini bileceksiniz” dedi.