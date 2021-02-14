Spor Merih Demiral bir başka dünya devine transfer olabilir
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Merih Demiral bir başka dünya devine transfer olabilir

İspanyol devi Real Madrid'in Juventus'tan Merih Demiral'ı istediği bildirildi. Transfer gerçekleşirse milli oyuncu Real Madrid forması giyen 4. Türk futbolcu olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 30 milyon euro.
Merih Demiral'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için flaş bir transferi iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre 22 yaşındaki stoper gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Merih Dermiral'ı takasla kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, siyah-beyazlılara Eder Militao artı para teklifinde bulundu. Juventus ise takasta Raphael Varane'i istedi.

Transfer gerçekleşirse Merih Demiral; Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in ardından Real Madrid forması giyen 4. Türk futbolcu olacak.

  • Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, 2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu. Milli futbolcu İtalyan ekibiyle çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Merih Demiral güçlü fiziği ve mücadeleci oyun yapısıyla A Milli Takımımızın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

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Merih idmanda Buffon'un koruduğu kaleye füze gönderdi
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus antrenmanında oynanan çift kale maçta attığı golle alkış aldı. Savunmadan seken topa uzak mesafeden çok sert ve düzgün vuran Merih, tecrübeli file bekçisi Buffon'u avladı.


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