Merih Demiral hakkında övgü dolu sözler

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da başkan Giovanni Carnevali, Juventus'te forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Carnevali, "Merih, Juventus'un önemli oyuncularından olmak için tüm kaliteye sahip. Bonucci ve Chiellini gibi futbolculardan kesinlikle çok şey öğrenecek. Gelecekte Juventus'un en iyi defans oyuncusu olacak ama şu an hala olgunlaşma aşamasında. Eğer bizimle bir yıl daha kalsaydı, bunu daha erken atlatabilirdi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'da forma giyen Merih Demirel, sezon başında Juventus'a transfer olmuştu.







