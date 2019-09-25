Merih Demiral hakkında övgü dolu sözler
SÜPER LİG

Merih Demiral hakkında övgü dolu sözler

Juventus'a transfer olan Merih Demiral hakkında eski kulübü Sassuolu'dan açıklama geldi. İtalyan kulübü başkanı Giovanni Carnevali, milli oyuncunun Juventus'un en iyi defans oyuncusu olacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Merih Demiral 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu.

Merih Demiral 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu.

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da başkan Giovanni Carnevali, Juventus'te forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Carnevali, "Merih, Juventus'un önemli oyuncularından olmak için tüm kaliteye sahip. Bonucci ve Chiellini gibi futbolculardan kesinlikle çok şey öğrenecek. Gelecekte Juventus'un en iyi defans oyuncusu olacak ama şu an hala olgunlaşma aşamasında. Eğer bizimle bir yıl daha kalsaydı, bunu daha erken atlatabilirdi" ifadelerini kullandı.

  • Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'da forma giyen Merih Demirel, sezon başında Juventus'a transfer olmuştu.



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıy...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.