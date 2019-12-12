Merih Demiral ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Mücadelede 90 dakika görev alan milli futbolcu, savunmadaki performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı.

Mutlak golü engelledi

Merih'in Leverkusen'in kontra atağında Havertz'in, Buffon ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı kritik müdahale, İtalyan taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

Merih'in Leverkusen karşısındaki istatistikleri;

Top kapma: 2

Şut engelleme: 2

İkili mücadele kazanma: Yüzde 91

Pas isabeti: Yüzde 92

Juventus'tan Türkçe jest

Performansıyla mest eden Merih Demiral, maçın adamı seçildi. Mücadelenin ardından Juventus'un sosyal medya hesabından Merih için Türkçe, "Çok iyiydin" mesajı paylaşıldı.