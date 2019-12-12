UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Merih Demiral ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Leverkusen karşısında 90 dakika görev alan genç oyuncu, performansıyla kendine hayran bıraktı.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Merih Demiral'ın maçta yaptığı kritik müdahale.

Merih Demiral'ın maçta yaptığı kritik müdahale.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Mücadelede 90 dakika görev alan milli futbolcu, savunmadaki performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı.

Merih, Leverkusen'in hücum oyuncularına geçit vermedi.
Merih, Leverkusen'in hücum oyuncularına geçit vermedi.
Reuters

Mutlak golü engelledi

Merih'in Leverkusen'in kontra atağında Havertz'in, Buffon ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı kritik müdahale, İtalyan taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

Merih'in Leverkusen karşısındaki istatistikleri;

  • Top kapma: 2
  • Şut engelleme: 2
  • İkili mücadele kazanma: Yüzde 91
  • Pas isabeti: Yüzde 92

Juventus'tan Türkçe jest

Performansıyla mest eden Merih Demiral, maçın adamı seçildi. Mücadelenin ardından Juventus'un sosyal medya hesabından Merih için Türkçe, "Çok iyiydin" mesajı paylaşıldı.

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