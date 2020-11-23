Merih Demiral sakatlandı, sahalara dönüş süresi de belli oldu
İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Haber MerkeziİHA
Juventus’ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Merih’in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.
Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.
.@Merihdemiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni. pic.twitter.com/OutmON4su2
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