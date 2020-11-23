SERİE A

Merih Demiral kaç gün sahalardan uzak kalacak?

Merih Demiral sakatlandı, sahalara dönüş süresi de belli oldu

İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Merih Demiral bu hafta oynanan lig maçında Ronaldo'ya asist yaptı.

Merih Demiral bu hafta oynanan lig maçında Ronaldo'ya asist yaptı.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

Juventus’ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Merih’in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

  • Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.

Asist Merih, gol Ronaldo
Asist Merih, gol Ronaldo

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.💪⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/Cs9P4XCcTM&mdash; JuventusFC (@juventusfc) November 21, 2020 Merih 90 dakika oynadıJuventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.Juventus-Caglari maç özeti

Merih Demiral'dan inanılmaz sıçrama: Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu
Merih Demiral'dan inanılmaz sıçrama: Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu

Milli maçlarda gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin takdirini kazanan Merih Demiral, milli ara sonrasındaki ilk Serie A maçında 11'de yer aldı.1-1 biten mücadelede gösterdiği çabayla yine takdir gören oyuncunun içinde olduğu bir pozisyon sadece Türkiye'de değil İtalya'da da gündem haline geldi.Crotone maçında yaşanan bir hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında topa sıçrayıp kafa vuruşu yapan Merih Demiral'ın 2.5 metrelik yüksekliğe ulaştığı ortaya çıktı. 1.90 boyunda olan milli oyuncunun ulaştığı yükseklik sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Cristiano Ronaldo'nun sıçrayışı hala akıllardaYakın tarihte en yüksek noktaya ulaşan futbolcu ise Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli dünya yıldızı Real Madrid forması giyerken eski takımı Manchester United'a 2.93 metreye ulaşmıştı.Ronaldo bu kadar yükseğe sıçramayı nasıl başarıyor?Portekizli yıldızın iki önemli özelliği var. İlki, Ronaldo sıçradıktan sonra dizlerini kırarak baldırlarını kalçasına yaklaştırıyor. Bu hareketin sonucunda normalde bel hizasında olan vücudun ağırlık merkezini daha yukarıya taşıyor. Sıçrama anında pek çok kas çalışıyor ama en etkili olan üst bacak kası olan quadriceps. Ronaldo'nun bu kası normal insanlardan çok daha güçlü.

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