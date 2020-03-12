SERİE A

Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: "Panik yapacak bir şey yok"

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haber Merkezi İHA
Merih Demiral, Roma maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Merih Demiral, Roma maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Fotoğraf: IHA

Juventus’lu futbolcu Rugani’nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı.

İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral şöyle konuştu;

  • "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın"

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Herkesi korkutan Yılmaz Vural’dan güldüren aç...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.