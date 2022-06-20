Merih Demiral'ın sözleşme detayları belli oldu

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral'ın transferi resmen gerçekleşti.

Juventus'tan yapılan açıklamada 24 yaşındaki başarılı defans oyuncusunun Atalanta'ya transferinin 20 milyon Euro'ya gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada ayrıca bonservis bedelinin dışında 2.5 milyon Euro bonusun bulunduğu ve Juventus'un bir sonraki satıştan %10'luk pay elde edeceği belirtildi.

Başarılı defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı

Merih Demiral'ın transferlerine ödenen bonservis bedeli toplamda 50 milyon Euro'yu geçti ve böylelikle Merih, Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu oldu.

21/22 MOMENTS 🎬



DemiGoal ⚽️ or DemiWall 🧱? 😉@Merihdemiral #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qqvVJvz97N REKLAM June 18, 2022