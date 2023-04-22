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Spor

Merkez Hakem Kurulu bazı hakemlerin üstünü çizdi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in son haftaları öncesinde radikal bir karara imza attı. Buna göre yapılan incelemeler sonucunda bazı hakemlere sezon sonuna kadar görev verilmeyecek.

18:55 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'de son haftalarda hakem kararları tartışılıyordu.

Süper Lig'de son haftalarda hakem kararları tartışılıyordu.

Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."


#MHK
#TFF
#Süper Lig
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