Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

10 gol 5 asist

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.