Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de: Sözleşme detayları belli oldu
Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.
10 gol 5 asist
Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.
Yorum