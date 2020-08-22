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Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki ilk golünü izle: Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en flaş transferlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli forma ile ilk golünü attı. Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında takımını 2-1 öne geçiren başarılı orta saha oyuncusu büyük sevinç yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertlilerin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında ilk golünü attı.

Ferdi Kadıoğlu'nun asistine uzak köşeye ayak içi klas bir vuruş yapan Mert Hakan Yandaş büyük bir sevinç yaşadı.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı lacivertli forma ile ikinci maçına çıkmıştı.

Yaz sezonunun en flaş transferlerinden biri olarak görülen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun golü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Hatırlanacağı üzere başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye imzası, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile gerginlik yaşamasına neden olmuştu.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı
Yeni Şafak

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.


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