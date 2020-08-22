Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertlilerin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında ilk golünü attı.

Ferdi Kadıoğlu'nun asistine uzak köşeye ayak içi klas bir vuruş yapan Mert Hakan Yandaş büyük bir sevinç yaşadı.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı lacivertli forma ile ikinci maçına çıkmıştı.

Yaz sezonunun en flaş transferlerinden biri olarak görülen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun golü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Hatırlanacağı üzere başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye imzası, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile gerginlik yaşamasına neden olmuştu.

00:18 dk 22 Ağustos 2020 Yeni Şafak Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.



