Mert Müldür ve Miha Zajc Fenerbahçe için İstanbul'da

Miha Zajc - Mert Müldür
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, kendisi ve kulübü Sassuolo ile prensip anlaşmasına varılan Mert Müldür'ün, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.
Fenerbahçe milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla toplamda 3 maça çıkıp skor katkısı veremedi.
Son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu İstanbul'a geldi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 34 maça çıkıp 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.