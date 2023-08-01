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Spor

Mert Müldür ve Miha Zajc Fenerbahçe için İstanbul'da

Sarı-lacivertliler, Sassoulo'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Mert Müldür ve sözleşme yenilediği Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.

09:32 . 1/08/2023 Salı
AA
Miha Zajc - Mert Müldür

Miha Zajc - Mert Müldür

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, kendisi ve kulübü Sassuolo ile prensip anlaşmasına varılan Mert Müldür'ün, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.


Fenerbahçe milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.


Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla toplamda 3 maça çıkıp skor katkısı veremedi.



Son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu İstanbul'a geldi.


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 34 maça çıkıp 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.





#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#Miha Zajc
1 saat önce
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