PTT 1.LİG

Mert Nobre kadro dışı kaldı transfer oldu

Erzurumspor'da kadro dışı bırakılan Mert Nobre, kulüp yönetiminin bu kararı sonrasında transfer oldu. Türk pasaportu bulunan 37 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Gençlerbirliği forması giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mert Nobre, Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: Gençlerbirliği Kulübü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği 37 yaşındaki golcü futbolcu Mert Nobre, Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti. Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Transferde hareketli bir gün geçiren Gençlerbirliği, İzlandalı milli stoper Kari Arnason ve kaleci Emrullah Şalk ile birer yıllık sözleşme imzalamıştı.

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