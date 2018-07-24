Mert Nobre kadro dışı kaldı transfer oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği 37 yaşındaki golcü futbolcu Mert Nobre, Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti. Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Transferde hareketli bir gün geçiren Gençlerbirliği, İzlandalı milli stoper Kari Arnason ve kaleci Emrullah Şalk ile birer yıllık sözleşme imzalamıştı.