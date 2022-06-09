Mert Nobre şampiyonluk favorisini açıkladı

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Mert Nobre, sarı-lacivertli eski takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un doğru tercih olduğunu belirten Nobre, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine son vereceğini söyledi.

"Bu sene Fenerbahçe'ye inanıyorum"

Sporx'e konuşan Mert Nobre, "Ben Jesus'a inanıyorum, iyi bir hoca. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka bir düşüncesi de yok. Eğer şampiyon olamazsa Başkan Ali Koç için de büyük sıkıntı ve stresli günlerin devamı olabilir. Ama bu sene Fenerbahçe'ye inanıyorum, başaracaklar" ifadelerini kullandı.

Nobre Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.