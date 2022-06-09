Spor Mert Nobre şampiyonluk favorisini açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Mert Nobre şampiyonluk favorisini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mert Nobre, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Mert Nobre şampiyonluk favorisini açıkladı
Nobre, Gençlerbirliği ve Altay'da teknik direktörlük yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Mert Nobre, sarı-lacivertli eski takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un doğru tercih olduğunu belirten Nobre, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine son vereceğini söyledi.

"Bu sene Fenerbahçe'ye inanıyorum"

Sporx'e konuşan Mert Nobre, "Ben Jesus'a inanıyorum, iyi bir hoca. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka bir düşüncesi de yok. Eğer şampiyon olamazsa Başkan Ali Koç için de büyük sıkıntı ve stresli günlerin devamı olabilir. Ama bu sene Fenerbahçe'ye inanıyorum, başaracaklar" ifadelerini kullandı.

Nobre Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Nobre Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Şansal Büyüka yeni sezona damga vuracak futbolcuyu açıkladı
SPOR
Şansal Büyüka yeni sezona damga vuracak futbolcuyu açıkladı
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Cumhur İttifakının adayı benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.