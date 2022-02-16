Messi penaltıyı kaçırdı Cristiano Ronaldo gol attı

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Messi'nin Real Madrid karşısında penaltı kaçırdığı esnada ise Cristiano Ronaldo, Brighton karşısında takımını öne geçiren golü attı.
Dünya futbolunda büyük bir rekabet içerisinde olan iki futbolcuyla ilgili yaşanan bu tesadüf sosyal medyada dikkat çekti.
Messi'nin kaçırdığı penaltı #ChampionsLeague #PSGRMA pic.twitter.com/5H7mtuZBZ1
Messi'nin kaçırdığı penaltı #ChampionsLeague #PSGRMA pic.twitter.com/5H7mtuZBZ1— ömer #8 (@atavratomerr) February 15, 2022
CRISTIANO RONALDO! Hasreti bitiren gol sizlerle! 🔥 #PremierLeague #SSporttaPL #MUNBHA @gokhan_abdik #İbrahimAltınsay pic.twitter.com/gqgAHHHFaY
CRISTIANO RONALDO! Hasreti bitiren gol sizlerle! 🔥 #PremierLeague #SSporttaPL #MUNBHA @gokhan_abdik #İbrahimAltınsay pic.twitter.com/gqgAHHHFaY— S Sport (@ssporttr) February 15, 2022