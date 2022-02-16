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Messi penaltıyı kaçırdı Cristiano Ronaldo gol attı

Dünya futbolunun iki yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gecede maça çıktılar. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı mücadele ederken Ronaldo, ise Premier Lig'de Brighton karşısında sahadaydı. İkiliyle ilgili gecenin en dikkat çeken anı Messi'nin Real Madrid karşısında penaltı kaçırdığı anda Ronaldo'nun Brighton karşısında takımını öne geçiren golü atmasıydı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi penaltıyı kaçırdı Cristiano Ronaldo gol attı
Messi & Ronaldo

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Messi'nin Real Madrid karşısında penaltı kaçırdığı esnada ise Cristiano Ronaldo, Brighton karşısında takımını öne geçiren golü attı.

Dünya futbolunda büyük bir rekabet içerisinde olan iki futbolcuyla ilgili yaşanan bu tesadüf sosyal medyada dikkat çekti.
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