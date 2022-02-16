Messi penaltıyı kaçırdı Cristiano Ronaldo gol attı Dünya futbolunun iki yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gecede maça çıktılar. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı mücadele ederken Ronaldo, ise Premier Lig'de Brighton karşısında sahadaydı. İkiliyle ilgili gecenin en dikkat çeken anı Messi'nin Real Madrid karşısında penaltı kaçırdığı anda Ronaldo'nun Brighton karşısında takımını öne geçiren golü atmasıydı.

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