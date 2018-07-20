GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Messi teknik direktör Sampaoli'yi rezil etmiş

2018 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşatan Arjantin’de, 3-0'lık Hırvatistan mağlubiyeti sonrası soyunma odasında yaşanan tartışma ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

Messi, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

2018 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan Arjantin 4 puan toplayarak son 16’ya kalmıştı. Son 16 turundaFransa ile karşılaşan Güney Amerika ekibi 4-3 yenilerek turnuvaya sürpriz bir şekilde veda etmişti.

Bu başarısızlığın ardından görevine son verilen Arjantinli teknik adam Sampaoli hakkında bir çok iddia ortaya atılmış ve kadro kurma konusunda Messi’den yardım aldığı söylenmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Arjantin basınının önde gelen medya kuruluşlarından TYC Sports, Messi ile Sampaoli’nin Hırvatistan maçından sonra soyunma odasında tartışma yaşadığını iddia etti.

İddiaya göre 3-0’lık Hırvatistan mağlubiyeti sonrası Messi soyunma odasında teknik direktör Sampaoli’ye tüm takımın önünde yüksek sesle şu ifadeleri kullandı:

  • En az 10 kez bana hangi oyuncuyu ilk 11'e yazman gerektiğini sordun. Ben ise hiçbir seferinde sana isim vermedim. Eğer böyle bir şey varsa, tüm takımın önünde söyle.

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