Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı devirerek 36 yıllık hasretine son veren Arjantin Milli Takımı, ülkesine geri döndü.
Uçaktan inen futbolcuları coşkulu bir kalabalık karşılarken, üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular büyük bir tehlike atlattı.
Messi ve arkadaşları otobüsün yüksek bölümünde otururken önlerine bir anda elektrik kabloları çıktı. Tehlikeyi fark eden oyuncular son anda eğilerek önlerine çıkan engelden kurtuldu.
İşte yürekleri ağza getiren o anlar:
Arjantin'in yıldız isimleri Buenos Aires'te taraftarla buluşurken az kalsın facia yaşanıyordu. pic.twitter.com/077WCMsrtx
Arjantin'in yıldız isimleri Buenos Aires'te taraftarla buluşurken az kalsın facia yaşanıyordu. pic.twitter.com/077WCMsrtx— SPOR (@yenisafakspor) December 20, 2022