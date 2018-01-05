Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Katalan basınından El Mundo'da yer alan bir haber, Barcelona forması giyen Lionel Messi'nin sözleşmesiyle ilgili ilginç bir maddeyi deşifre etti.

Buna göre Arjantinli oyuncu geçtiğimiz kasım ayında yenilediği sözleşmesine; Katalonya'nın bağımsız olması halinde eğer Barça İspanya, Fransa, İngiltere ya da Almanya'daki liglerden birinde mücadele etmezse takımdan serbestçe ayrılabilir maddesini ekletti.

Dünya futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Lionel Messi, kulübü ile olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatmıştı.