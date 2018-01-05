LA LİGA

Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesinde Katalonya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla alakalı özel bir madde olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol atarken 7 de asist yaptı.

Lionel Messi bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol atarken 7 de asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Katalan basınından El Mundo'da yer alan bir haber, Barcelona forması giyen Lionel Messi'nin sözleşmesiyle ilgili ilginç bir maddeyi deşifre etti.

Buna göre Arjantinli oyuncu geçtiğimiz kasım ayında yenilediği sözleşmesine; Katalonya'nın bağımsız olması halinde eğer Barça İspanya, Fransa, İngiltere ya da Almanya'daki liglerden birinde mücadele etmezse takımdan serbestçe ayrılabilir maddesini ekletti.

Dünya futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Lionel Messi, kulübü ile olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatmıştı.

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