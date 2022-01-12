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Mesut Özil takım arkadaşlarına isyan etti

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında takım kaptanı Mesut Özil'in, arkadaşlarına isyan ettiği ve yeteri kadar pas opsiyonu oluşturamadıklarını söylediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil takım arkadaşlarına isyan etti
Mesut Özil bu sezon 21 maçta, 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'dan her hafta uzaklaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertli takım henüz herhangi bir hocayla anlaşamadı.

Mesut Özil'in pas isyanı

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin oyun yapısından memnun değil. Takım arkadaşlarına hücumda neden boşa kaçmadıkları ve pas opsiyonları oluşturmadıkları konusunda sert çıkan tecrübeli oyuncu, “Hücumda daha hareketli olmak zorundayız. Pas opsiyonları oluşturmalıyız” dedi.

  • Topu her ayağına alışında pas verecek takım arkadaşını arayan Mesut, defans arkasına boş koşu yapacak takım arkadaşı olmayınca tehlike oluşturacak pasları atamıyor. Yıldız oyuncu, pas opsiyonu oluşturamayınca da etkisiz bir görüntü çiziyor.

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