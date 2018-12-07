Mesut Özil ve arkadaşları uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Arsenal'lı futbolcuların bir mekanda eğlendiği görüntüler İngiltere'de gündem oldu. Bunun sebebi görüntülerde futbolcuların 'gülme gazı' olarak bilinen 'azot protoksit' kullanması.

Yıldız futbolcuların uyuşturucu etkisi bulunan ve halk arasında 'Gülme gazı' olarak ifade edilen bu maddeyi kullanması büyük tepki çekti.

The Sun'ın servis ettiği ve sezon öncesinde çekildiği belirtilen görüntülerde söz konusu maddeyi kullanan futbolcular arasında Mesut Özil'in yanı sıra Lacazette, Guendouzi, Kolosinac ve Aubameyang'ın olduğu aktarıldı.

Söz konusu gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olabileceği ifade ediliyor.

'Gülme gazı'nın vücutta oluşturduğu etkiler şu şekilde sıralanıyor;

Sakinlik

Coşku

Rahatlama

Halüsinasyon

Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor. pic.twitter.com/xGbg9Zrg5j — Footbalista (@footbalista_) 7 Aralık 2018



