PREMİER LİG

Mesut Özil ve arkadaşları uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Premier Lig'de Arsenal forması giyen futbolcuların çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz basını tarafından servis edilen görüntülerde, aralarında Mesut Özil'in de yer aldığı futbolcuların uyuşturucu etkisi bulunan 'Gülme gazı' çektiği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbolcular 'azot protoksit'i balondan soludukları görüldü.

Futbolcular 'azot protoksit'i balondan soludukları görüldü.

Arsenal'lı futbolcuların bir mekanda eğlendiği görüntüler İngiltere'de gündem oldu. Bunun sebebi görüntülerde futbolcuların 'gülme gazı' olarak bilinen 'azot protoksit' kullanması.

Yıldız futbolcuların uyuşturucu etkisi bulunan ve halk arasında 'Gülme gazı' olarak ifade edilen bu maddeyi kullanması büyük tepki çekti.

The Sun'ın servis ettiği ve sezon öncesinde çekildiği belirtilen görüntülerde söz konusu maddeyi kullanan futbolcular arasında Mesut Özil'in yanı sıra Lacazette, Guendouzi, Kolosinac ve Aubameyang'ın olduğu aktarıldı.

Söz konusu gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olabileceği ifade ediliyor.

'Gülme gazı'nın vücutta oluşturduğu etkiler şu şekilde sıralanıyor;

  • Sakinlik
  • Coşku
  • Rahatlama
  • Halüsinasyon


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