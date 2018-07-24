MİLLİ TAKIM

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararından sonra yıldız futbolcunun ailesi de açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, Türk halkına destekleri için teşekkür ederken "Mesut'un kararına saygı duyuyoruz ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile çıktığı 91 resmi maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile çıktığı 91 resmi maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: Michael Dalder / Reuters

Irkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı sonrasında Zonguldak'ta yaşayan aile üyelerinden de açıklamalar geldi.

Yıldız futbolcunun annesi Gülizar Özil, AHaber'e yaptığı kısa açıklamada kendilerine verilen destek için teşekkür ederken abi Mutlu Özil, "Mesut’la Cumhurbaşkanımız sürekli görüşüyordu. Bu fotoğraf olayı 1 senelik bir olay değil. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımıza bugün söyledikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

İşte Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'in sözleri;

  • "Biz Mesut’la uzun süre konuştuk. Bu kararı beraber verdik. Cumhurbaşkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Mesut’la Cumhurbaşkanımız sürekli görüşüyordu. Bu fotoğraf olayı 1 senelik bir olay değil. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımıza bugün söyledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Mesut’un morali çok iyi. Biz sürekli destekliyoruz, görüşüyoruz. Şu an Arsenal’da çalışmalara başladı. Artık önüne bakacak hayırlısı neyse o olur inşallah."

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