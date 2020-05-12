Mesut Özil'in anlamlı bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil anlamlı bir bağışa imza atmış Kızılay’ın ramazan dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek vermişti. Bu kapsamda Türk Kızılay’ı Ankara Şubesi tarafından hazırlanan binlerce kişilik iftar yemeği ve yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Yüzlerce Kızılay personeli ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekip, kapılarını çaldığı ailelere iftar yemeği ve yardım kolilerini teslim etti. Kapılarını açtıklarında Kızılay ekibini karşılarında gören ihtiyaç sahibi aileler ise büyük sevinç yaşadı.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Kızılay’a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL’lik bağışta bulunmuştu. Türk Kızılay’ı Ankara Şubesi, Özil’in bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı

(🖇İHA) pic.twitter.com/5ML8pqNRV7 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Mayıs 2020

Mesut Özil: "Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum" pic.twitter.com/HyIxARIkFE — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Nisan 2020