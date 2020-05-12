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Mesut Özil'in anlamlı bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Arsenal’de forma giyen futbolcu Mesut Özil, Kızılay’a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL’lik bağışta bulunmuştu. Türk Kızılay’ı Ankara Şubesi, Özil’in bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Haber Merkezi İHA
Kızılay görevlileri ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerini ulaştırdı.

Kızılay görevlileri ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerini ulaştırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil anlamlı bir bağışa imza atmış Kızılay’ın ramazan dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek vermişti. Bu kapsamda Türk Kızılay’ı Ankara Şubesi tarafından hazırlanan binlerce kişilik iftar yemeği ve yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Yüzlerce Kızılay personeli ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekip, kapılarını çaldığı ailelere iftar yemeği ve yardım kolilerini teslim etti. Kapılarını açtıklarında Kızılay ekibini karşılarında gören ihtiyaç sahibi aileler ise büyük sevinç yaşadı.

Emre Belözoğlu memleketi Trabzon'u unutmadı
Emre Belözoğlu memleketi Trabzon'u unutmadı

Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL’lik yardın paketleri gönderdi. 80 bin TL’lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memleketi Trabzon’da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.Öte yandan tecrübeli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etmişti.Fenerbahçe'den 'Vefa' kampanyası için dev yardımGaleri: Emre Belözoğlu'nun efsane 11'inde iki Galatasaraylı

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